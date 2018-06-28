Eğitim merkezleri tiyatro oyunuyla sahnede

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi Eğitim Merkezleri Tiyatro Grubu Sam Bobrick'in 'Halktan Biri' isimli oyunu sahneledi.

Muratpaşa Belediyesi'nin eğitim merkezlerinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer görevlilerin kurduğu tiyatro topluluğu, Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda Sam Bobrick'in 'Halktan Biri' isimli 2 perdelik tiyatro oyunun oyunu sahneledi. Gösterimde Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal da yer aldı.

Yönetmenliğini Murat Eke'nin yaptığı ve Eke'yle birlikte Tutku Uluca, Dilara Şimşek, Havva Kurnaz'ın rol aldığı oyunun ses - ışık ve dekorları ize Uğur Sermez, Çiğdem Şişeci Can ve İrem İpekci Kaya'ya ait.

Oyun, işinden atılmış, orta sınıf Amerikalı Travis Pine'nın ülkesinin hal ve gidişatından memnun olmadığı için sürekli Amerikan başkanına yazdığı mektuplar sonrası kapası çalan FBI ajanıyla değişen hayatını oldukça düşündürücü ve bir o kadar da eğlendirici bir anlatımla seyircinin karşısına çıkartıyor.

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