Eğitim Merkezi Öğrencileri 2 yıldır huzurevi sakinlerinin saç bakımlarını ücretsiz yapıyor

BURSA’nın merkez Nilüfer ilçesinde bulunan İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinlerinin yaklaşık 2 yıldır saç bakımlarını üstlenen Osmangazi Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine Nilüfer Belediyesi tarafından teşekkür belgesi verildi.

Bursa’da bulunan Osmangazi Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü öğrencileri örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Bu kapsamda yaklaşık 2 yıldır, 15 günde bir Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi’ne gelen öğrenciler, burada huzurevi sakinleri için ücretsiz olarak saç bakım hizmeti veriyor. Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Adil Kayaoğlu da, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına öğrencilere teşekkür edip, plaket verdi. Kayaoğlu, yaptığı konuşmada gençlerin davranışının örnek bir çalışma olduğunu belirtip, “Osmangazi Mesleki Eğitim Merkezi, verdiği çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimleri ile bir taraftan hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu eğitim faaliyetlerini yürütürken, diğer yandan böylesine anlamlı sosyal projelere imza atarak örnek teşkil ediyor. Bu projenin bir başka önemli yanı ise öğrencilerimizin huzurevi sakinlerinin saç bakımlarını üstlenirken, onlarla kurduğu insani ilişkiler sayesinde edindikleri bilgi ve tecrübe oldu” dedi.

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