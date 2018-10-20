Eğitim-İş'ten Öğrenci Andı açıklaması

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - EĞİTİM ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) üyeleri Danıştay'ın Öğrenci Andı ile ilgili kararının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanıp, mevzuata girmesini istedi.

Eğitim-İş Sendikası Afyonkarahisar Şubesi üyeleri Danıştay'ın Öğrenci Andı ile ilgili kararına Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyması gerektiğini belirterek, PTT önünde açıklama yaptı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Öğrenci Andı'nın tekrar okullarda okunmasını isteyen grup, "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganları attı.

Burada grup adına Şube Başkanı Mehmet Şahin açıklama yaptı. Şahin, "Japonya'dan ABD'ye kadar birçok ülkede ulus bilincini güçlendirmek amacıyla kullanılan öğrenci andını ülkemizde ırkçılık olarak tanımlayanlara böylece gereken yanıt verilmiştir" dedi.

Şahin, kararın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından acilen uygulanmasını ve Öğrenci Andı'nın tekrar mevzuata girmesini talep ettiklerini de vurguladı.

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