Eğitim Fakültesi öğrencileri bilim merkezinde

KAYSERİ, () - ERCİYES Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklere katıldılar.

Öğretmen adayları okul dışı öğrenme ortamları ve burada gerçekleştirilen etkinliklere aktif katılım sağlayarak mesleki becerilerini geliştirme imkanına sahip oldular. Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen uygulamaya 2018 yılında toplam 50 öğretmen adayı katılım sağladı. Uygulamaya katılan Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği öğrencileri, Kayseri Bilim Merkezi’nde katıldıkları etkinliklerin gelecekleri açısından önemli faydalar sağladığını belirttiler.

FOTOLU