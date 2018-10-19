Eğitim Bir-Sen Uşak Şubesi'nden 'Andımız' açıklaması

Feyzi DAVULCU/UŞAK, ()-MEMUR Sendikaları Konfederasyonu'na (Memur-Sen) bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Uşak Şube Başkanı Bilal Kara, ilkokullarda 'Öğrenci Andı' uygulamasını kaldıran yönetmelik hükmünün Danıştay 8'inci Dairesi tarafından iptal edilmesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanlığı'na 2013'te verdikleri kararın arkasında durma çağrısı yaptı.

Eğitim-Bir-Sen Uşak Şube Başkanı Kara sendika binasında, Danıştay 8'inci Dairesi'nin 'Andımız' uygulamasını kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Kara, "gerici, baskıcı, militarist, totaliter zihniyetin ürünü" olarak nitelediği 'Andımız'ın kaldırılmasına, demokratik bir Türkiye'nin inşası adına Eğitim-Bir-Sen olarak 2013 yılında destek verdiklerini söyledi. Kara, "Pedagojik veya hukuki hiçbir dayanak göremediğimiz gerekçeli kararda, ülke gerçekliği ve toplumsal mutabakat bir yana, uluslararası hukuk ve anayasa dahi görmezden gelinmiştir" dedi. Kara açıklamasına şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, başbakan olduğu dönemde andımızın kaldırılması sürecinde; 'Andımız olarak bilinen metnin yazarı son derece tartışmalı isim olan Reşit Galip'ti. Reşit Galip Türkçe ezan zulmünün mimarlarındandır. Ayrıca Reşit Galip insanları kafataslarına göre sınıflandıran, sözüm ona bir bilim insanıydı. Ant uygulamasının cumhuriyetimizle uzaktan yakından ilgisi yoktur. 1930'larda Hitler ve Stalin gibi toplumu formatlamak için bu tür uygulamalar yapılıyordu. Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde çocukların içtimaya dizildiği, ırkçı sloganlar okunan metinler göremezsiniz' ifadelerine yer vermiştir."

Çocukların sabah okula girişlerinde illaki Andımız veya buna benzer süreç ile sıra edilerek sınıflarına girmesine gerek duymadıklarını belirten Kara, "İlkokullarda sabah sıra olduğunda, ki zaman zaman sabah girişlerde yapıyorlar; genellikle okulun yapılması gereken duyuları, kuralları, kaideleri çocuklara bildirildikten sonra, düzgün bir şekilde sınıflarına giriyorlar. Kesinlikle hiçbir şekilde ayrımcılık yapmadan, tüm insanları, tüm toplumu kapsayıcı bir pozisyon olması gerekir. Andımızın sadece ayrımcılığa, dışlanmasına sebebiyet vermesinden dolayı kaldırılmasını biz sendika olarak uygun buluyoruz. Çocuklarımız sabah sınıflara girişlerde 'Andımız' veya benzeri gibi şeyler söylemek zorunda değildir" diye konuştu.

Kara açıklamasında son olarak, "Buradan sayın Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanlığına 2013'te verdikleri bu kararın arkasında durma çağrısı yapıyoruz" dedi.



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