Eğitim Bir Sen'den Gazeteciler Günü mesajı

ANTALYA, () - EĞİTİM Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı. Çoban, "Türk basını milletimizin sesi, gözü, kulağı, olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli, tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde başarıyla yerine getirmektedir ve getirmeye devam edeceğinden hiç kuşkumuz yoktur" dedi.

Basın çalışanlarının kutsal bir görevi yürüttüğünün altını çizen Çoban, şöyle dedi:

"Fiziksel ve duygusal olarak çok zor şartlarda çalışmak zorunda kalan basın mensuplarının yaptıkları işten beklediği tek kazancın maddiyat olmadığı, sadece ailesini geçindirmek, hayatını idame ettirebilmek ya da daha çok kazanmak olmadığı, yapılan işin manevi boyutlarının da bulunduğu, her ortamda canı pahasına verilen uğraştan bellidir. Memur Sen ailesi olarak bu özverili çalışmayı canı gönülden takdir ediyoruz. En doğru haberi vatandaşa ulaştırmak için verilen emek ve çaba, paylaşılan fikirler ve duygular ile mesai saatlerinin pek de söz konusu olmadığı bu meslekte kazanılan manevi zenginliğin, ne kadar çok insana ulaşılırsa o oranda arttığına inanıyorum. Herkesi daha çok gazete daha çok dergi okumaya, okurken de edinilen bilgiler kadar o bilgilerin bize nasıl ulaştığını bir kez düşünmeye davet ediyor. Basınımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü yürekten kutluyorum."

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