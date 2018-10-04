Eğitim Bir Sen'den 'angarya' tepkisi

ANTALYA, () - EĞİTİM Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban, öğretmenlerin mesleki çalışmalara mesai harici ücretsiz zorlandıklarını belirterek, hukuka aykırı angarya uygulamaya karşı eylem kararı aldıklarını söyledi.

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, sendika olarak öğretmenlerin hafta içi mesai saatleri sonrasında ve hafta sonu karşılıksız yapılan kurs, seminer gibi mesleki çalışmalara katılmamaları yönünde karar aldıklarını söyledi. Genel merkez tarafından 27 Eylül tarihinde 'Mesai dışı zorunlu mesleki çalışmalara karşı eylem kararı' alındığını hatırlatan Çoban, “Hukuka aykırı bu uygulama ne yazık ki il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 'Öğretmenlerin görevleri ve sorumlulukları' başlıklı 86'ncı maddesi gerekçe gösterilerek dayatılmaktadır" diye konuştu.

YÖNETMELİK MADDESİNİ İŞARET EDİYORLAR

86'ncı maddede, 'Görevlendirildikleri kurul, komisyon, ekip, öğrenci kulübü, sınıf rehberlik, toplum hizmeti çalışmalarına, milli bayram ve mahalli günlere, tören ve toplantılara, kurs ve seminerlere katılır. Çalışma takviminde belirtilen tarihlerde okulda hazır bulunur ve verilen görevleri yapar' hükmünün hatırlatıldığını söyleyen Mustafa Çoban, daha önce Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'ne 9 Nisan tarihinde başvurarak, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin uyarılmasını istediklerini, ancak bu uygulamanın hiç bir ücret ödenmeden devam ettirildiği yönünde bilgiler geldiğini dile getirdi.

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