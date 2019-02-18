Eğitim-Bir-Sen'de Ali Yalçın, yeniden seçildi

ANKARA, () - EĞİTİM-Bir-Sen 6'ncı Olağan Genel Kurulu, zorunlu organların seçiminin ardından sona erdi. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yeniden başkanlığa seçildi.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde geçtiğimiz gün Eğitim-Bir-Sen 6’ncı Olağan Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Genel kurul sonucuna mevcut Başkanı Ali Yalçın, yapılan olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçildi. Yalçın, yeni ufuklardan yeni umutlara yolculuklarında daha çok çalışacaklarını, vaat ettiklerini gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Kendisine ve ekibine verilen yetkiyi ve duyulan güveni boşa çıkarmayacaklarını, yerelden evrensele hak ve emek mücadelesinin bayrağını dalgalandırmaya devam edeceklerini kaydeden Yalçın, yeni arayışların baş gösterdiği bir dönemde gelenekten geleceğe bir köprü kurmanın, yerelden evrensele emeğin değerini artıracak yeni bir yol bulmanın çabasıyla sendikal yolculuklarını kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

‘HER KATKI SON DERECE KIYMETLİDİR’

Nezaket içerisinde bir rekabet süreci yaşadıklarını ifade eden Yalçın, şunları söyledi:

“Sendikamızın hukukuna, saygınlığına, sendikamıza emek vermiş arkadaşlarımıza gölge düşürmeyecek bir seçim sonucu var. Kazansın veya kaybetsin hiçbir arkadaşımız kazanma veya kaybetme terimiyle açıklanmayacak şekilde bir katkı sunmuştur. Her katkı son derece kıymetlidir. Başta nezaketle rekabet süreci yürüten bağımsız adayları, listeden aday olarak inisiyatif alma noktasında bir adım öne çıkan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Erol Ermiş Başkanımıza, Şenol Metin Başkanımız, Yasin Yıldız Başkanımız, Mehmet Nuri kardeşimiz hiç kimsenin hukukuna halel getirmeyecek şekilde cümle kurdular. Burada son derece nezaketli bir süreç işledi. Eğitim-Bir-Sen’e de bu yakışır. Eğitim-Bir-Sen’in kurumsal kültürü oturmuştur. Bu anlamda bir teamül oluşmuştur.”

‘TEŞKİLATIMIZIN EN KIYMETLİ YANI, İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİDİR’

Eğitim-Bir-Sen’in gelinen nokta itibarıyla yarım asra yürüyen bir sendikal kapasite olarak bütün kurumlarını, kurallarını oluşturma noktasında çok ciddi mesafeler kat ettiğini belirten Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sendikamız yeni ufuklardan yeni umutlara yolculuğunu sürdürecek. Bundan sonra önümüzde vizyon belgesinde ifade ettiğimiz, altını özenle çizdiğimiz bir hedef skalası var. Geçen dönem ortaya koyduğumuz hedeflerin üstüne çıkarak, vizyon belgesinde yazanlardan belki de daha önemli faaliyetlere imza attık. Doğru analiz edersek, anı iyi değerlendirirsek, anın gereğini yapma noktasında teşkilatımızın kapasitesi yüksektir. O yüzden bizim bugün koyduğumuz hedefler belki iki yıl sonra farklı bir noktaya getirecek ve o gün yeni bir tempoyu önümüze koyacak. Bu da istişareye dikkat etmekle olur. Bizim teşkilatımızın en kıymetli yanı, istişareye son derece önem vermesidir. Bu salonda yabancı misafirlerimiz de vardı ve toplantımızı baştan sona çok dikkatli bir şekilde takip ettiler. Bu, teşkilatımızın kapasitesini gösteriyor. Türkiye’nin her tarafından örgütlü yapısıyla Eğitim-Bir-Sen Türkiye’nin en büyük sendikası olma hüviyetini sonuna kadar hak ediyor.”

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