Eğitim Bir Sen acil çözüm bekliyor

ANTALYA, () - EĞİTİM Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, vizyon belgesi ile birlikte atılması gereken adımların gecikmesinden dolayı eğitim çalışanlarının tedirgin olduğunu, acil çözümler beklediklerini söyledi.

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının birinci kanaat dönemi ile ilgili değerlendirme yaptı. Başkan Çoban, Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu 2023 vizyon belgesinde ümit ve beklenti oluşturan başlıklarla ilgili adımların geciktiğini, bunun da eğitim camiasında tedirginliğe yol açtığını söyledi. 3600 ek gösterge vaadinin yerine getirilmemesi, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasında ısrarcı olunması, yer değişikliği sürecinde taleplerin dikkate alınmaması ve eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarına karşı caydırıcı çözümler bulunmaması gibi konuların eğitim ve öğretim yılının ilk dönemine damga vurduğunu belirten Çoban, “Sendikamızın talepleri dikkate alınarak birikmiş sorunlara acil çözümler bulunmalıdır" dedi.

TÜM MEMURLARA UYGULANMALI

Tüm memurların dört gözle beklediği 3600 ek gösterge ile ilgili somut adımların atılmasının öncelikli talepleri arasında yer aldığını belirten Mustafa Çoban, tüm kamu görevlilerinin ek gösterge rakamlarının en az 600 puan artırılması, yardımcı hizmetleri sınıfı çalışanlarına da ek gösterge hakkı tanınması gerektiğini savundu. "Eğitim yöneticiliği hususunda radikal kararları bekliyoruz" diyen Çoban, tecrübeli insan kaynağının değerlendirildiği bir eğitim yöneticiliği sisteminin başarının anahtarı olduğunu söyledi. Çoban, “Hak edenin görev almasını, hakkını verenin görevde kalmasını ve yeterliliğini kaybedenlerin görevine son verilmesini öngören bir modelin hayata geçirilmesi, eğitimin hem yönetimini hem de nitelik artırıcı etkisini kolaylaştıracaktır" dedi.

SÖZLEŞMELİ İTİBARI ZEDELİYOR

Sözleşmeli öğretmenlik konusunda da düşüncelerini paylaşan Mustafa Çoban, bu uygulamanın da kaldırılarak kadrolu istihdama dönülmesinin elzem olduğunu işaret etti. Çoban, tıpkı sözleşmeli öğretmenlik gibi öğretmen alımlarında mülakat konusunun da öğretmenlerin sıkça dillendirdiği sorunlar arasında yer aldığını belirterek, şöyle konuştu:

“Sözleşmeli öğretmenlik süreçleri ve sonuçları itibariyle sorunlu bir istihdam türü iken, bir de bu sürecin mülakat yoluyla sürdürülmesi, kamu vicdanını yaralamakta ve adalet duygusunun zedelenmesine neden olmaktadır. Mülakatların içeriğinin öğretmen adayının mesleki bilgi ve mesleki yeterlik düzeyini ölçmeyi öncelememesi, mülakatların güvenlik soruşturması sürecine dönüşmüş olması, mülakat komisyonlarında öğretmen adaylarıyla aynı branşta üyelerin yer almaması, sürecin şeffaf ve denetlenebilir bir tarzda yürütülmemesi gerçekte mülakatın istenen amacı sağlamadığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle, atamalar KPSS puan üstünlüğüne dayalı olarak yapılmalıdır."

130 BİN ÖĞRETMEN İHTİYACI VAR

Eğitim Bir Sen'in ilk dönem ile ilgili değerlendirmesinin özünde açıklanan vizyon belgesinin eğitim çalışanlarının özlük haklarının ve çalışma şartlarının dezavantajlarına kesin çözüm bulacak nitelikte olması, boşlukların doldurularak bir yol haritası çizilmesi gerekliliğini ortaya koyduğunu söyleyen Çoban, bu bağlamda Türkiye genelinde 130 bin öğretmen ihtiyacının göz ardı edilmemesi, her yıl en az 50 bin öğretmen istihdam edilmesinin reform niteliği taşıyacağına vurgu yaptı.

KARİYER SİSTEMİ TATMİNKAR OLMALI

Kariyer basamaklarının yeniden uygulanması hususuna da değinen Çoban, paydaşların önerileri doğrultusunda herkesin yararlanmasına açık, özgün, sadece sınav odaklı olmayan, süreç ve bireysel çaba odaklı, maddi ve manevi açıdan tatminkâr bir kariyer sisteminin hayata geçirilerek, eğitimde kalitenin artırılabileceğini işaret etti. Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı, Yardımcı Hizmetler Sınıfı ve diğer hizmet sınıflarında çalışanların da eğitim çalışanı olarak görülmesi gerektiğini söyleyen Başkan Çoban, “Eğitim-öğretim faaliyetinin verimli ve nitelikli bir şekilde sürdürülmesinde emekleri ve hakları inkâr edilemeyecek şef, memur, hizmetli ve diğer kadrolarda görev yapan eğitim çalışanlarının özlük haklarının yetersizliği göz önüne alınmalı, daha verimli bir kamu hizmeti için özlük haklarında mutlaka iyileştirme yapılmalıdır" diye konuştu.

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