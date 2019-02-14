Eğitim-Bir-Sen 27 yaşında

Mesut MADAN/BURDUR, () - EĞİTİM-Bir-Sen Burdur Şube Başkanı Murat Bulut, 27'nci kuruluş yıldönümü kutlanan Eğitim-Bir-Sen'in Türkiye'nin en büyük sendikası ve sivil toplum örgütü olduğunu söyledi.

Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Burdur Şube Başkanı Murat Bulut, Eğitim-Bir-Sen'in kuruluşunun 27'nci yılı dolayısıyla açıklama yaptı. Bulut, "Eğitim-Bir-Sen insanın var oluşunun kadim anlamını, tarihsel mirasını ve medeniyet değerlerini kuşanmış, kamu görevlilerinin emek, adalet, özgürlük ve kendi seçimlerini yaşama idealini gerçekleştirmek üzere Mehmet Akif İnan öncülüğünde 14 Şubat 1992'de kurulmuştur" dedi.

Eğitim-Bir-Sen'in, 2001 yılında çıkarılan Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun ardından çalışmalarına hız verdiğini kaydeden Bulut, "Eğitim-Bir-Sen hayatın her alanında boyun eğmeye zorlanan, değersizleştirilen, hakkı yenilen, ötekileştirilen, kimliklerini oluşturan değerlerin hayatın dışına atılmaya çalışıldığını gören kamu görevlilerinin teveccühünü kazanmış ve 2011 yılında genel yetkili sendika, Mayıs 2018 itibarıyla 450 bine yaklaşan üyesiyle, Türkiye'nin en büyük sendikası ve sivil toplum örgütü olmuştur. Eğitim-Bir-Sen hukuksuz, adaletsiz, çağdışı yönetim ve paylaşım pratiğinin egemen olduğu bir dönemde, kendi hayatları adına karar verme yetkisinin bir avuç azınlığın elinde olduğunun idrakinde olan, her türlü baskı aracına rağmen müesses nizamı dönüştürebileceğine inanan adanmış dava adamlarının 27 yıllık soylu mücadelesidir. Eğitim-Bir-Sen hakka, özgürlüğe, adalete, eşitliğe dayalı; emeğin hak ettiği değere kavuşacağı bir toplumsal ve siyasi hayatın tesisi için 27 yıldır verdiği mücadeleyi, devraldığı sendikal mirası bir sorumluluk ve görevler fermanı bilerek kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI