Eğirdir Gölü'ne kartal bakışı

ISPARTA, () - EĞİRDİR Gölü manzarasını bin 230 metre yüksekten seyredildiği Kartal Seyir Tepesi yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

Gölü ve doğal güzellikleri ile her yıl çok sayıda turisti ağırlayan Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Kartal Seyir Tepesi, Eğirdir Gölü'nün eşsiz manzarasını bin 230 metre yüksekte seyretme imkanı sunuyor. Akpınar Köyü'nde 3 bin metrekare alanda kurulan tesis, ziyaretçi akınına uğruyor.

Eski milli futbolcu Hüseyin Kartal'ın profesyonel futbol hayatını sona erdirdikten sonra kurduğu Akpınar Yörük Çadırı Seyir Terası, Eğirdir Gölü'nün muhteşem manzarasını seyretmek için gelen misafirlerine doğayla lezzeti karıştırarak kaliteli zaman geçirmelerini sağlıyor.

Eski futbolcu Hüseyin Kartal, işletmede tüketilen ürünleri kendi bahçelerinde doğal olarak yetiştirdiklerini söyledi. Günlük ortalama 2 bin kişinin ziyaret ettiği tesisin manzarasıyla huzur veren bir yer olduğunu kaydeden Kartal, “Bölgenin doğallığını bozmadan kurduğumuz tesis hem ilçe halkının hem de ilçeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. Biz de tesis olarak ziyaretçilerimize Eğirdir Gölü'nün eşsiz manzarasında keyifli vakit geçirme imkanı sunuyoruz" dedi.

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