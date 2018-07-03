Eğirdir'de yaz futbol okulu başladı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde 8-14 yaş arası çocuklar için Yaz Futbol Okulu başladı.

Eğirdirspor'un 8- 14 yaş arası Yaz Futbol Okulu, Eğirdir İlçe Stadı'nda yapılan törenle başladı. Halk Eğitim Merkezi ve Eğirdir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen kurslar sonunda yetenekli çocukların Türk futboluna kazandırılmasının amaçlandığı Yaz Futbol Okulu açılışına Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl de katıldı.

Sportif Direktör Hasan Er, "Bütün yaş gruplarında Eğirdir'i ve Eğirdirspor'umuzu temsil edecek güzel bir çalışmaya bugün itibariyle başladık. Eğirdirspor Kulübü olarak alt yapıda çok güzel bir ekip olacak. Eğirdir'de çok yetenekli futbolcular var, bunları Türk futboluna kazandırmaya çalışıyoruz" dedi.

Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, "Emeğiniz inşallah sonuç verir. Burada belki iyi topçu olamazsanız ama alt yapı olarak teknik bilgi ve teorik eğitimlerini alabilirsiniz. Neredeyse bu 100 kişiden muhtelif tarihlerde kulübümüzün yaş gruplarında ve en sonunda da kendi ilçemizden yetişen çocuklardan bir takım çıkarır ve profesyonel ekiplere verebiliriz. Sizden tek istediğimiz hocalarınızı iyi dinleyin sıkı çalışın, terbiyeli ve iyi sporcu olun, Eğirdir'imizi sporculuğunuzun yanı sıra karakterinizle de temsil edin. Biz sizin için elimizden geleni bu süreçte yapacağız" diye konuştu.

Futbol kursuna katılan çocuklara Eğirdirspor formaları dağıtıldı. Yaz Futbol Okulu'nun salı ve cuma günleri Eğirdir İlçe Stadı'nda 2 ay süreyle devam edeceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI