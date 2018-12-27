EGİAD yeni yılı kutladı

EGE Genç İşadamları Derneği (EGİAD) yeni yılı baloyla karşıladı. Baloya EGİAD Yönetim Kurulu başta olmak üzere İzmir cemiyet hayatının tanınmış isimleri katıldı. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter 2018'in tüm zorluklarını geride bırakmayı ümit ettiklerini belirterek, 2019'dan sağlık, mutluluk, barış ve huzur diledi. EGİAD seçimlerine kısa bir süre kala gerçekleşen yılbaşı kokteylinde, EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter ve başkan adayları Mustafa Aslan ile Mahir Kaplan dostluk, birlik beraberlik mesajı verdi.
Mehmet KURT / İZMİR, ()
Fotoğraf Parametresi:EgiadYYkK
01)Yönetim Kurulu
02)Ebru Dön Keskin
03) Mustafa -Nurcan Dizdar
04)Anıl Yüksel
05)Nevin Sofuoğlu- Halil Nadas
06)Tolga Şekercioğlu, Övünç Emre
07)Elif- Fırat Sarsar
08)Deniz Küçükkurt
09)Ceren- Mehmet Yavuz
10)Didem Veryeri, Pınar Güngör, Zehra Demirakça
11)Aslı Güven
12)Mustafa Aslan, Temel Aycan, Mahir Kaplan
13)Kıvanç- Özge Bağbozan
14)Buse- Sezgin Özbey
15)Gözde Kesgin
16)Feyzi Kaya, Emre Sarıgedik, Öğünç- Belgin Yuncu
17)Burcu- Mahir Kaplan
18) Olgar-Dilek Erdoğanlar
19)Zeynep Gürel
20) Ferhat Şenol, Alp Çandarlı
21)Gülgün-Fatih Kaptanoğlu
22)İlker- Huriye Erdiliballı
23)Müge Şahin
24)Cem- Hande Balçu
25)İpek Değirmenci
26)Altuğ- Aslı Destan Günçe
27)Svitlene - Kemal Kiraz
28)Tütem Yılmaz
29) Mustafa Aslan, Aydın Buğra İlter, Mahir Kaplan
30)Selim Akbaykal, Fatih Özfatura