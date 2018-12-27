EGİAD yeni yılı kutladı

EGE Genç İşadamları Derneği (EGİAD) yeni yılı baloyla karşıladı. Baloya EGİAD Yönetim Kurulu başta olmak üzere İzmir cemiyet hayatının tanınmış isimleri katıldı. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter 2018'in tüm zorluklarını geride bırakmayı ümit ettiklerini belirterek, 2019'dan sağlık, mutluluk, barış ve huzur diledi. EGİAD seçimlerine kısa bir süre kala gerçekleşen yılbaşı kokteylinde, EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter ve başkan adayları Mustafa Aslan ile Mahir Kaplan dostluk, birlik beraberlik mesajı verdi.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

Fotoğraf Parametresi:EgiadYYkK

01)Yönetim Kurulu

02)Ebru Dön Keskin

03) Mustafa -Nurcan Dizdar

04)Anıl Yüksel

05)Nevin Sofuoğlu- Halil Nadas

06)Tolga Şekercioğlu, Övünç Emre

07)Elif- Fırat Sarsar

08)Deniz Küçükkurt

09)Ceren- Mehmet Yavuz

10)Didem Veryeri, Pınar Güngör, Zehra Demirakça

11)Aslı Güven

12)Mustafa Aslan, Temel Aycan, Mahir Kaplan

13)Kıvanç- Özge Bağbozan

14)Buse- Sezgin Özbey

15)Gözde Kesgin

16)Feyzi Kaya, Emre Sarıgedik, Öğünç- Belgin Yuncu

17)Burcu- Mahir Kaplan

18) Olgar-Dilek Erdoğanlar

19)Zeynep Gürel

20) Ferhat Şenol, Alp Çandarlı

21)Gülgün-Fatih Kaptanoğlu

22)İlker- Huriye Erdiliballı

23)Müge Şahin

24)Cem- Hande Balçu

25)İpek Değirmenci

26)Altuğ- Aslı Destan Günçe

27)Svitlene - Kemal Kiraz

28)Tütem Yılmaz

29) Mustafa Aslan, Aydın Buğra İlter, Mahir Kaplan

30)Selim Akbaykal, Fatih Özfatura