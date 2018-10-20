EGİAD Sosyal Kültürel Etkinlikler Merkezi açıldı

İZMİR'de 17. yüzyılda inşa edilmiş olan Portekiz Sinagogu, Musevi Cemaati Vakfı ile yapılan protokol çerçevesinde Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) tarafından restore edilerek sosyal kültürel etkinlik merkezi olarak şehrin kullanımına sunuldu. Musevi Cemaati Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen açılış töreninde, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter, İzmir Musevi Cemaati Başkanı Sami Azar, Türkiye Yahudi Topluluğu Başkanı İzak İbrahimzade konuşma yaptı. Merkezin, etkinliklere ev sahipliği yapacağı belirtildi. Konuşmaların ardından Başkan Aydın Buğra İlter restorasyon çalışmaları sürecinde sponsor olan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketi takdim etti.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

01)Açılış kurdelası

02) Bilge Güre, Ayşen Özkan

03) Irmak Tan, Barış Kaptanoğlu

04)Merve Özbatır, Elif Koç

05)Murat Karaçanta

06)Didem Veryeri, Simge Özkan

07)Günseli- Şükrü Ünlütürk

08)Tayfun Bircan, Ezgi Polat, Ali Tezeren

09)Nursel Esen, Tolga Şekercioğlu, Selda Özkan, Atilla Yenihayat

10)Nafiz Gönen, Temel Aycan Şen

11)Burcu Kaplan, İpek Değirmenci

12)Aslı Güven

13) Seda Kaya

14)Ali Muzaffer Tunçağ

15)Levent Şensever, Özden Dönmez

16)Baran Kayhan, Mesut Özdamar, Levent Kuşgöz

17)Ertuğ Can, Serhat Büyükhelvacıgil

18)İlker Erdiliballı

19)Yusuf Öztürk

20)Eli Yüksel, Fortüne Gomen, Danile Levi

21)Aydın Buğra İlter, Şakir Çakmak, Mehmet Ersan, Mahir Kaplan

22) Siren Bora, Avram Ventura

23)Sedef Öztürk, Nesim Bencuya, Halis Hakyemez

24) İpek Değirmenci