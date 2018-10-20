EGİAD Sosyal Kültürel Etkinlikler Merkezi açıldı

İZMİR'de 17. yüzyılda inşa edilmiş olan Portekiz Sinagogu, Musevi Cemaati Vakfı ile yapılan protokol çerçevesinde Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) tarafından restore edilerek sosyal kültürel etkinlik merkezi olarak şehrin kullanımına sunuldu. Musevi Cemaati Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen açılış töreninde, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter, İzmir Musevi Cemaati Başkanı Sami Azar, Türkiye Yahudi Topluluğu Başkanı İzak İbrahimzade konuşma yaptı. Merkezin, etkinliklere ev sahipliği yapacağı belirtildi. Konuşmaların ardından Başkan Aydın Buğra İlter restorasyon çalışmaları sürecinde sponsor olan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketi takdim etti.
Mehmet KURT / İZMİR, ()
01)Açılış kurdelası
02) Bilge Güre, Ayşen Özkan
03) Irmak Tan, Barış Kaptanoğlu
04)Merve Özbatır, Elif Koç
05)Murat Karaçanta
06)Didem Veryeri, Simge Özkan
07)Günseli- Şükrü Ünlütürk
08)Tayfun Bircan, Ezgi Polat, Ali Tezeren
09)Nursel Esen, Tolga Şekercioğlu, Selda Özkan, Atilla Yenihayat
10)Nafiz Gönen, Temel Aycan Şen
11)Burcu Kaplan, İpek Değirmenci
12)Aslı Güven
13) Seda Kaya
14)Ali Muzaffer Tunçağ
15)Levent Şensever, Özden Dönmez
16)Baran Kayhan, Mesut Özdamar, Levent Kuşgöz
17)Ertuğ Can, Serhat Büyükhelvacıgil
18)İlker Erdiliballı
19)Yusuf Öztürk
20)Eli Yüksel, Fortüne Gomen, Danile Levi
21)Aydın Buğra İlter, Şakir Çakmak, Mehmet Ersan, Mahir Kaplan
22) Siren Bora, Avram Ventura
23)Sedef Öztürk, Nesim Bencuya, Halis Hakyemez
24) İpek Değirmenci