EGİAD Hayat Okulu'ndan mezun oldular

EGE Genç İşadamları Derneği (EGİAD) meslek yüksekokulu öğrencisi gençlerin iş hayatına hazırlanmasını sağlayan Hayat Okulu Projesi kapsamında beşinci mezunlarını verdi.

Teknik açıdan yüksek yeteneklere sahip meslek yüksek okulu öğrencilerinin, sosyal yetkinliklerini güçlendirerek iş hayatında tercih edilir eleman haline gelmelerini amaçlayan EGİAD, İzmir'deki üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarından seçilen 100'ün üzerinde başarılı gencin kariyer planlamasına destek oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ne bağlı meslek yüksekokullarında eğitim gören gençler, kurumsal hayata hazırlanmak üzere EGİAD'da eğitimlere katıldı ve sertifikalarını düzenlenen törende aldı. 10 haftalık eğitimde bugüne kadar 500'e yakın öğrenci yer aldı.

EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter, genç işadamları örgütü olarak genç neslin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek yüzde 20'lerdeki genç işsizlik rakamlarını düşürmek istediklerini dile getirdi. Toplumsal patlamaların önüne geçmek için gençlerin elinden tutulmasının önemine dikkat çeken Başkan İlter şöyle konuştu:

"İşverenlerin yaşadığı nitelikli ara eleman bulma sorununa çözüm getirmek için gençlere 10 hafta eğitim verildi. Program kapsamında etkili iletişim becerileri, kurum kültürü, kariyer planlama, CV yazım teknikleri, mülakat teknikleri, stres yönetimi, zaman yönetimi, duygusal zekâ, takım çalışması, çatışma teknikleri, karar alma ve problem çözme teknikleri gibi alt başlıklarda eğitimler verildi. Projenin son ayağında ise, öğrencilere EGİAD üyelerine ait kurumlarda staj imkanı verildi. Her dönem 100 - 120 arası öğrenci kabul eden program, İzmir'de açılan yeni üniversitelerden de öğrenci alabiliyor. Hayat Okulu projesi işverenlerin yaşadığı nitelikli ara eleman bulma sorununa çözüm getirmek üzere yola çıkmış bir çalışma."

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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