Egeli turizmcilerden 'dijitalleşme' vurgusu

DİJİTALLEŞMENİN pazarlama potansiyelini arttırdığını belirten Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) üyesi turizmciler, turizmde 4.0 seferberliğinin gerekliliğini dile getirdi. Son yıllarda turizmde dijitalleşme eğiliminin öne çıktığına dikkat çeken Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, "Dünya hızla dijitalleşirken ülke ve bölge turizminin bundan geri kalması düşünülemez" dedi.

ETİK üyesi Egeli turizmciler, yüksek sezonun sona ermesinin ardından İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Dünya turizm sektöründeki gelişmelerin ve yeni eğilimlerin ele alındığı toplantının ana gündem maddesini 'turizmde dijitalleşme' ve 'turizmde 4.0 seferberliği' oluşturdu. E-ticaretin dijitalleşen dünyada ekonominin itici gücü olduğu vurgulanan toplantıda, turizmde bilgi teknolojilerinden alabildiğine yararlanmak gerektiğinin altı çizildi.

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, günümüzde turistik gezilerin cep telefonu, tablet ya da dizüstü bilgisayarda başladığını anlattı. Dijitalleşmenin turizmi baştan aşağıya değiştirdiğini söyleyen İşler, yeni yerlerin keşfi, rezervasyonlar, tatil planlanması ve tatil sonrası değerlendirmelerin artık çevrimiçi olarak yapıldığını dile getirdi. "Dijital teknolojiler pazarlama hedeflerine ve stratejilerine ulaşmayı kolaylaştırıyor" diyen Mehmet İşler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüketici deneyimini ve bilgi düzeyini artıran teknoloji eğilimleri her alanda ticareti yeniden şekillendiriyor. Turizm sektörü de küresel e-ticaret alanından pay alarak kazancını arttırmayı hedefliyor. Günümüzde dijitalleşme pek çok şeyin önüne geçti. Dünya dijital ortamda yürütülen küresel ticaretten kazanıyor. Bu nedenle turizmde 4.0 seferberliğini önemsiyoruz. Dijitalleşme kaçınılmaz. Dünya hızla dijitalleşirken ülke ve bölge turizminin bundan geri kalması düşünülemez."

Toplantıya konuk olan turizm danışmanı Cem Kınay, turizmde 4.0 kavramından söz ettiği ETİK üyesi turizmcilere 'turizmde dijitalleşme' konulu bir sunum yaptı. Son 10 - 15 yıl içinde tüm dünyada dijital devrim yaşandığını söyleyen Kınay, "Teknolojideki değişim o kadar hızlı ki, önümüzdeki dönemde trendler de çok hızlı gelişecek ve daha kısa sürecek. Bu yüzden teknolojiye dikkat etmemiz gerek" diye konuştu.

Dünyaya ulaşmanın tek yolunun dijital dünyadan geçtiğini anlatan Cem Kınay, "Dijital destinasyon pazarlama diye bir kavram var artık dünyada. Git fuara derdini anlat, artık imkanı yok. Gezginler seyahatlerine akıllı telefonlarından karar veriyor" dedi. Türk turizminin dijitalleşmesi için bölgesel bazda olsun, tesis bazında olsun toptan seferberlik gerektiğini vurgulayan Kınay, "Turizmde dijitalleşme Türkiye'yi dünyanın ilk beş ülkesi arasına sokacaktır" görüşünü dile getirdi.

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, Cem Kınay'a sunumu ve paylaşımı için teşekkür etti. Dünyadaki gelişmeleri ve yeni eğilimleri yakından izlediklerini belirten İşler, online ticaret ve dijitalleşmeye ilişkin mevzuatın bir an önce düzenlenmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

İZMİR, ()

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