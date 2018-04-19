Egeli konfeksiyon ihracatçılarının yeni başkanı Burak Sertbaş oldu

EGE Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin seçimli olağan genel kurulunda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Burak Sertbaş seçildi. Sertbaş, tek liste ile gidilen seçimde kullanılan 69 oyun tamamını aldı.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı 2010 yılından beri sürdüren ve geçen günlerde İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı seçilen Emre Kızılgüneşler iki dönem kuralı gereği aday olmadı. Seçime rakipsiz giren Burak Sertbaş, başkan oldu. 1992 yılından bu yana Türkiye'nin hazır giyim ve ihracatına katkıda bulunmaya çalıştığını belirten Sertbaş, "Başarı için adanmışlık, gayret ve emek gerekir. Ege İhracatçı Birlikleri içinde bu 3 faktör fazlasıyla var. Böyle bir birlikte çalışmaktan dolayı gururlu ve mutluyum. İşlerimizin ve ticaretlerimizin dünya ile entegrasyonu, dünyadaki yenilikleri, ülkemizin ve bölgemizin çıkarlarını ve başarısını ulusal ve uluslararası platformlarda ileriye taşıyacak her proje için kapım da aklım da, gayretim de sizlere açık ve emrinizde olacak" dedi.

İZMİR, ()

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