Egeli İletişimcilerin 4 filmi Fransa'daki festivale seçildi

EGE Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin çektiği dört film, 1-9 Şubat 2019 tarihleri arasında Fransa'da yapılacak 41. Clermont-Ferrand Kısa Film Festivali Film Pazarı için Türkiye'den Kısalar- Hazerfan Film Galerisi seçkisine kabul edildi. Festivale seçilen öğrencileri makamında kabul eden EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, öğrencilerinin yakaladığı başarıdan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri yaptıkları çalışmalar ile ulusal ve uluslararası arenada sahne almaya devam ediyor. Daha önce de çeşitli film festivallerinden pek çok ödül çıkaran Egeli iletişimcilerin çektiği 4 film, 1-9 Şubat 2019 tarihleri arasında Fransa'da yapılacak 41. Clermont-Ferrand Kısa Film Festivali Film Pazarı için Türkiye'den Kısalar- Hazerfan Film Galerisi seçkisine kabul edildi.

Filmler, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV ve Sinema Bölümü Sinema Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lale Kabadayı'nın danışmanlığında hazırlandı. Yönetmenliğini Simay Çalışkan ve Nergis Karadağ; yardımcı yönetmenliğini Ecem Akçalı'nın yaptığı 'Homur Homur', senaryosu Bilge Şahin ve Ertaç Er'e ait olan ve yönetmenliğini yine Bilge Şahin'in yaptığı 'Yaşama(ya) Direnen Köy', Zelal Koyuncu'nun yazıp yönettiği 'Lal' ve Erkan Bahadır'ın yönetmenliğini yaptığı 'Kim' filmleri festival için seçildi.

Festivale seçilen öğrencileri makamında kabul eden EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, öğrencilerinin uluslararası alanda yer alacak kalitede film çekmesiyle gurur duyduğunu söyledi. Dekan Prof. Dr. Dilek Takımcı, üretilen filmlerdeki tür çeşitliliğinin de Radyo-TV ve Sinema Bölümü'ndeki eğitimin kalitesini ve başarısını gösterdiğini vurguladı. Fakülte olarak yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirten Prof. Dr. Takımcı, "Fakültemiz öğrencileri her alanda göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Daha önce de ulusal ve uluslararası festivallerden ödülle dönen çok başarılı öğrencilerimiz oldu. Yine fakültemiz öğrencileri tarafından çekilen 4 adet film, 41. Clermont-Ferrand Kısa Film Festivali Film Pazarı için seçildi. Bu başarıya imza atan öğrencilerimizi can-ı yürekten kutlarım. Çalışan, üreten öğrencilerimize desteğimiz her zaman sürecek" diye konuştu.

Kısa film alanında dünyanın en önemli film festivallerinden kabul edilen Clermont-Ferrand Kısa Film Festivali, festival direktörleri, programcıları ve uluslararası ajansları bir araya getirerek, seçilen filmlerin ve yönetmenlerin, dünya genelinde organize edilen çok sayıda yarışma ve gösterime davet edilmesini sağlayan platform olma özelliğini taşıyor.

İZMİR, ()

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