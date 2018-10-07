Egeli hazırgiyim ihracatçılarından İstanbul atağı

EGELİ hazır giyim ihracatçıları, iplik, elyaf, kumaş ve aksesuar üreticilerinin yoğun olarak katıldıkları Premiere Vision İstanbul Fuarı’na katılarak Avrupa ve Orta Doğu pazarında güç kazanmayı hedefledi.

10-12 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek Premiere Vision İstanbul Fuarı’na bu sezon İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Uludağ Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ve Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ile birlikte ortak stant ile katılacaklarını dile getiren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, tekstil ve konfeksiyon sektörlerinin sinerjisini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Premiere Vision İstanbul Fuarı'na katılarak Avrupa ve Orta Doğu pazarında güç kazanmayı hedeflediklerini söyleyen Burak Sertbaş, "Dünya moda sektörüne hammadde ve hizmet sağlayan dört sektör, 3 gün boyunca İstanbul Kongre Merkezi’nde bir araya geliyor. 4 sektör ve 4 uzmanlık, tek bir çatı altında. Bu sezon ilk defa, hazır giyim üreticileri de iplik, elyaf, kumaş ve aksesuar üreticilerinin yanında yer alarak fuarda sunulan ürün yelpazesini genişletiyor. Pazılın parçaları birleşmiş oluyor" dedi.

EHKİB’İN, İHRACATI 9 AYDA 1 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), 2018 yılının Ocak- Eylül döneminde 1 milyar 26 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2017 yılının 9 aylık dönemine göre ihracatını yüzde 10,46 arttırmayı başaran Egeli konfeksiyon ihracatçılarının son 1 yıllık ihracatı ise yüzde 11’lik artışla 1 milyar 228 milyon dolardan, 1 milyar 359 milyon dolara yükseldi. EHKİB’in 2018 yılında ihracat sıralamasında ise; zirve 307 milyon dolarlık ihracatla İspanya’nın oldu. İspanya’yı 247 milyon dolarlık ihracatla Almanya ve 83 milyon dolarlık ihracatla İngiltere izledi. Bu ülkeleri Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Danimarka, Fransa, İsveç ve Polonya takip etti.

İZMİR, ()

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