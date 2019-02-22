Ege’de elektrikli araçlar deneme seferlerine başladı

EGE Üniversitesi'nde, öğrenciler başta olmak üzere çalışan ve misafirlerin kampüs içi ulaşımını kolaylaştırmak için, yerli üretim elektrikli ring araçları deneme seferlerine başladı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitede hem yöneticilerin hem çalışanların hem de öğrencilerin en büyük arzusunun yaşanabilir ve sürdürülebilir yeşil bir kampüs olduğunu söyledi. Bu anlamda göreve geldikleri günden beri değişim ve dönüşüm çalışmalarını büyük bir gayretle sürdürdüklerini belirten Prof. Dr. Budak, "Başlattığımız 'Yaya Öncelikli Yeşil Kampüs' projemiz kapsamında 'önce insan' diyerek yaya yolları, kaldırımlar, bisiklet yolları, otoparklar, aydınlatmalar, su sebilleri, yön levhaları, rekreasyon ve peyzaj düzenlemeleri, çimlendirme, Unibike uygulaması, enerji projesi ve metruk binaların yıkımı ile modern bir kampüs görünümü sağladık. Şimdi de üniversitemizde yeşil kampüs uygulamalarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Öğrencilerimizin kampüs içi ulaşımını kolaylaştırmak için yerli üretim elektrikli ring araçları deneme seferlerine başladı. İlk yolcularımız olan öğrencilerimizin uygulamadan memnun kalması bizleri de mutlu etti. Ayrıca bu araçlarımızdan kampüsümüzü ziyaret eden misafirler ve çalışanlarımız da faydalanacak" dedi.

Elektrikli ring aracına öğrencilerle birlikte binen Rektör Prof. Dr. Budak, bunun çevre dostu bir araç olduğuna dikkat çekerek, "Ege Üniversitesi'nde birbirinden farklı pek çok projeyi kısa sürede gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kampüs hayatımızı kolaylaştıracak bu uygulamanın üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İZMİR, ()

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