Ege Üniversitesi Rektörü, kedi- köpek evi yaptı

İZMİR'de soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının zarar görmemesi için Ege Üniversitesi tarafından 'Kedi ve köpek evleri' yapıldı.

Ege Üniversitesi'nde sokak hayvanlarının yiyecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için ahşap malzemeden kedi ve köpek evleri yaptırıldı. Evlerin kurulumunu öğrencilerle birlikte gerçekleştiren Ege Ünivresitesi Rektörü Prof. Dr. Budak, "Bizler evlerimize girince sıcak ortamda oturma fırsatı buluyoruz ama hayvanlar ne yiyorlar, ne içiyorlar bilemiyoruz. Bir köpeğin yalnızca başını okşuyorsunuz o size koşulsuz sevgisini veriyor. Öğrenci topluluğuna destek olmak amacıyla hayvanların bir nebze barınma yeme ve içme ihtiyaçlarını karşılamak adına hocalarımızla, öğrencilerimizle elimizden geleni yapıyoruz. Bunlar bizim insani görevimiz önemli olan beraberce bunu yürütebilmemiz. Biz kampüs çevresindeki hayvanları daha rahat ve daha güvenli ortamda barındırmak istiyoruz. Herkes bu duyarlılığa sahip olsa etrafımızda aç ve hasta hayvan kalmaz. İnsanlığımızı kaybetmediysek zor durumda olan her canlıya özen göstermemiz gerekiyor" dedi.

İZMİR, ()

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