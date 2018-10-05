Ege Üniversitesi öğrencilerinden teröre tepki

EGE Üniversitesi öğrencileri'nden teröre lanet

Batman’daki 8 askerin şehit olmasının ardından Ege Üniversitesi öğrencileri hain terör saldırısını kampüste protesto etti.

Ege Üniversitesi öğrencileri, Batman’da 8 askerin şehit olduğu hain terör saldırısını lanetledi. Terör saldırısını kınayan ve şehit askerleri anmak isteyen Ege Üniversitesi öğrencileri kampüste toplandı. "Hepimiz Mehmetçiğiz" yazılı pankart ve Türk bayrağı açan gençler şehitler için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı söyledi. Egeli gençlere Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da eşlik etti.

İZMİR, ()

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