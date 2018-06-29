Ege Üniversitesi'nden polen alerji bülteni

EGE Üniversitesi'nde (EÜ) görev yapan bilim insanları, doğadaki polen hareketliliğini ölçerek, düzenli olarak Türkiye'nin ilk polen alerji bültenini hazırlayacak. Polen alerji bülteni ile alerji hastalarının; havadaki polen miktarı konusunda yazılı ve görsel basın aracılığıyla bilgilendirilmesi hedefleniyor.

Türkiye nüfusunun yüzde 15 - 20'sinin alerjik hastalığı olduğunu ifade eden EÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Astım ve Alerji Hastalıkları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Göksel, "Astım, toplumda çok sık gördüğümüz bir hastalık. Bu hastalığın oluşumunda hava kirliliği ve polenlerin büyük etkisi var. Araştırma grubumuzda her iki konuda da disiplinler arası çalışmalar yürütüyoruz. Biyoloji grubumuzda polen ölçümleri yapmaya başladık. Bu ölçümler normalde bizim araştırma amaçlı yıllardır yaptığımız ve ülkemizde de bilinen bir polen sayımını kapsıyor. Şimdi ise Ege Üniversitesi olarak ilk kez hastaların lehine günlük olarak bu verileri onlarla paylaşabileceğiz. Paylaşacağımız bu veriler hastalarımızı polenler konusunda uyarabileceğiz. Böylece polen verileri, hekim ve alerji hastalarının daha sıkı ve güvenli işbirliği içine girmelerini sağlayacak. Bu da, tedavi süreçlerinde zaman kayıplarının önüne geçerek, bu hastaların işgücüne daha verimli olarak katılmalarını sağlayacaktır. Böylelikle uzun vadede ülke ekonomimiz üzerinde yaratacağı kaybın da önüne geçmiş olacağız" dedi.

KAMPÜSE, POLEN YAKALAMA CİHAZI KURULDU

EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Güvensen de "Çalışmalarımızı alerjen polenler üzerine sürdürüyoruz. Üniversitemiz kampüsünde yürüttüğümüz çalışma ile Eğitim Fakültemizin çatısına bir polen yakalama cihazı kurduk. Bu cihaz yardımıyla atmosferdeki polenlerin saatlik, haftalık ve aylık olarak değerlerinin ortaya konması ve analizlerinin gerçekleştirilmesini amaçlıyoruz. Bornova ve İzmir yöresi için çok önemli verilere ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu tür çalışmalar yurt dışında çok büyük önem arz ediyor. Avrupa'nın birçok kentinde polen alerjisine duyarlı olan kişilerin uyarılabilmesi için; meteorolojik hava durumu tahmin raporlarına ilaveten, havadaki haftalık veya günlük polen değişimleri TV, internet, radyo ve gazete gibi yayın organlarıyla veriliyor. Bu tür çalışmalarla polen takvimleri çıkarılarak bir sonraki yıl için polenlerin havada yoğun olarak görülebileceği dönemler tahmin edilebiliyor. Bu uygulamayı Türkiye'de ilk kez toplumumuzun hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Projeyi değerlendiren EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemizde huzur ve güven ortamıyla birlikte ciddi bir motivasyon var. Bu motivasyon ile akademik potansiyelimizi ortaya koyarak topluma daha fazla katkıda bulunmayı sürdürüyoruz. Polen Alerji Bülteni ile iki farklı fakültemizin birlikte çalışmaları sonucunda Türkiye'de bir ilke imza atacağız. Vatandaşlarımız, polen alerji bültenini medya kanalıyla öğrenerek bu konuda önlem alabilecekler. Bitkilerde polen döneminin ne zaman olduğunu biliyoruz. Şimdi ise bu polenin havada ne miktarda olduğunu ölçmemizi sağlayacak bir polen ölçme cihazını üniversitemizde faaliyete geçirdik. Bu polen ölçme cihazı ile günlük, haftalık ve aylık havadaki polen miktarını tespit edebileceğiz. Tıp ve fen fakültesi akademisyenlerimizi topluma sunmuş oldukları bu hizmetten dolayı tebrik ediyorum. Ege Üniversitesi Rektörlüğü olarak bu çalışmaları takip ediyoruz ve destekliyoruz" dedi.

İZMİR, ()

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