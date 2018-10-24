Ege Üniversitesi'nde Mısır hiyeroglifleri ilgi çekiyor

EGE Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan "Eski Eser Koleksiyonu" milattan önce 3 bin yıldan milattan sonra 20’nci yüzyıla kadar yayılan döneme ait eserleri ile tarihe ışık tutuyor. Koleksiyonda Mısır hiyeroglifleri ve küçük taş parçalarına yazılmış çivi yazıları didat çekti.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1995 yılında faaliyete geçirilen ve içerisinde nadir ve dikkat çeken eserleri bulunduran "Eski Eser Koleksiyonu" Fakülte Dekan Yardımcısı Arife Karadağ’ın katılımı ve Uzm. Mehmet Önder'in anlatımı ile öğrencilere tanıtıldı. Koleksiyonda şuan için 794 adet sikke ile 713 adet arkeolojik ve etnografik karakterli eser bulunduğunu söyleyen Uzm. Önder, "Bu eserler, yaklaşık M.Ö. 3 bin yıldan M.S. 20’nci yüzyıla kadar olan bir döneme yayılmakta. Bu eserlerden Mısır hiyeroglif yazıtı içeren bir sunak kaidesi, silindir mührü, çivi yazılı kil tabletleri, Grekçe ve Osmanlıca yazıtlı mezar stelleri, çanak-çömlek ev aletleri, mimari süsleme, figüran, amforalar, tüfekler, tabancalar ve ayrıca Grek, Roma Bizans sikkeleri ile Selçuklu, beylikler, Osmanlı ve Avrupa sikke örnekleri sergilenmekte" dedi.

İZMİR, ()

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