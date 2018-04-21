Ege Üniversitesi'nde 23 Nisan şenliği

EGE Üniversitesi'nde (EÜ) düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde Bornova'daki ilkokullardan öğrenciler ile üniverteli gençler bir araya geldi.

Ege Üniversitesi Çocuk Eğitimi ve Araştırma Merkezi ve Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlendi. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen şenliğe Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Rektör Yardımcısı Vekili Prof. Dr. Mehmet Ersan, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, EÜ senato üyeleri, EÜ Çocuk Eğitimi ve Araştırma Merkezi Müdür Vekili Prof. Dr. Hülya Yılmaz, ilkokul öğrencileri, akademisyenler ve üniversite öğrencilere katıldı.

Şenliğin açılışında konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 98. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşku ve heyecanla kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İlk Meclis'in kurucu kahramanlarını ve vatanımız için canlarını seve seve ortaya koyan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu da, "Sayın Rektörümüzün öncülüğünde Ege Üniversitesi ile birlikte yaptığımız protokol çerçevesindeki başladığımız bu programda, geleceğimizin teminatı olan siz değerli gençlerin iyi yetiştiğinizi, iyi bir eğitim aldığınızı ve geleceğe güvenle baktığınızı bir kez daha gördük. Hepinize buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler iyi ki varsınız. Bizler, Türkiye'nin teminatı olan çocuklarımıza güveniyoruz" diye konuştu.

"BİLİMLE ERKEN YAŞTA TANIŞMALARI ÖNEMLİ"

Ege Üniversitesi Çocuk Eğitimi ve Araştırma Merkezi Müdür Vekili Prof. Dr. Hülya Yılmaz ise "Eğitimciler olarak en önemli sorumluluğumuz geleceğe emanet ettiğimiz çocuklarımıza en iyi eğitim imkânlarını sunabilmektir. Çocuklarımızın bilgisayar başında oyun oynayarak büyüdükleri, hayatı televizyon dizileri ya da bilgisayar oyunları üzerinden gördükleri ve değerlendirdikleri bir çağda onları erken yaştan itibaren bilimle tanıştırabilmek önem arz etmektedir. Amacımız, yarının sanatçılarının, doktorlarının, bilim insanlarının, gelecek nesillerimizin sahip oldukları hayalleri desteklemek, potansiyellerinin farkına varmaları için çalışmak, onlara ilham verebilmek ve cesaretlendirmektir" dedi.

23 Nisan Çocuk Şenliği'nin açılış töreninin ardından Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, kurulan stantlarda öğrenciler ile sohbet ederek, yapılan çalışmaları inceledi. Rektör Budak, çuval yarışı yapan Ege Üniversitesi öğrencileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Şenlik kapsamında çocuklar ve üniversiteliler gün süren etkinlikler ve atölye çalışmalarına katıldı.

İZMİR, ()

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