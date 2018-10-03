Ege Tıp'tan örnek olacak model

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi akademisyenlerinin geliştirdiği 'Öğrenci Danışmanlık Sistemi' FEBS (Federation of European Biochemical Societies) Eğitim Çalıştayı'nda en iyi poster ödülünün sahibi oldu.

Türk Biyokimya Derneği tarafından desteklenen ve İzmir Ekonomi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda; Avrupa'nın seçkin araştırmacıları bir araya gelerek geleceğin bilim insanlarını daha etkin yetiştirmenin tekniklerini masaya yatırdı. Çalıştay kapsamında düzenlenen poster yarışmasında ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin hazırladığı ve bu yıl uygulanacak olan sisteme en iyi poster ödülü verildi.

USTA-ÇIRAK YÖNTEMI DEVAM EDIYOR

Gönüllülük esasına dayanan sistemin Türkiye'de ilk kez Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde (EÜTF)uygulanacağını belirten Dekan Vekili Prof Dr. Cemil Gürgün, "Bu poster aracılığıyla tıp fakültemize özgü yeni geliştirilmiş bu danışmanlık sisteminin diğer üniversitelere danışmanlık konusunda bir yol haritası olacağı inancındayız. Bu sistemle tıp eğitiminde geçerli olan ve halen uygulanmaya çalışılan 'usta-çırak' yöntemini daha modern boyutta 'danışman-öğrenci' iletişimine de taşımayı planlıyoruz. Zaten toplumumuzun ve Ege Üniversitesinin genel teamüllerine uyan bu yapı, bu sistemle uygulama olarak daha yenilikçi yanları ile diğer üniversitelere ışık tutacaktır. Bu sistemin hayata geçmesinde büyük çaba sarf eden dekanlığımıza ve komisyon üyesi akademisyenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. EÜTF Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Öğrenci Danışmanlığı Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Akçay ise projenin bir yıl süren çalışmaların sonucunda EÜTF Dekanlığı Öğrenci Danışmanlığı Komisyonu tarafından hazırlandığını söyledi

GÖNÜLLÜK ESASLI DANIŞMANLIK SITEMI

Ege Üniversitesinin 'Öğrenci Danışmanlığı Sistemi'ni hayata geçirerek bu alanda da öncülük edeceğini ifade eden Komisyon Başkanı Prof. Dr. Akçay şöyle konuştu: "Yeni sistemimizle özellikle yeni kurulan üniversitelere önderlik yapmayı ve uluslararası bir ortamda bu sistemle ilgili geri bildirim alarak kendimizi geliştirmeyi amaçladık. Bu sistem, öğrencilerin her zaman ulaşabileceği oryantasyon, burs imkanları, sağlık, yurt dışı eğitim, sosyokültürel etkinlik, kariyer ve kişisel gelişim gibi alt birimleri içermektedir. Ayrıca öğrencinin ihtiyaç duyması durumunda bir öğretim üyesinin danışman olarak atanabileceği esnek bir sistemdir. Bu sistemin en önemli özelliği danışmanlık yapacak öğretim üyesinin gönüllü olması ve öğrencinin ihtiyaç duyduğu zaman bu eşleşmenin gerçekleşmesidir. İhtiyaç sahibinin bu işi gönülden yapacak birinin olması bu sistemi başarıya götüreceği inancındayız. Bu sistemde, öğrenciyi motive eden, sosyal etkinliklere katılımında kolaylaştırıcı olan uzmanlaşmış alt birimlerin bulunması ve çalışma yöntemi konusunda deneyimlerine dayanarak yol gösteren öğretim üyelerinin rol model olabilecek danışmanlık hizmetleri olumlu yönü oluştururken, öğrenci sayısının fazla olmasının olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabileceğini öngörmekteyiz. Sistemin uygulamaya geçmesi ve sonuçların toplanmaya başlanmasıyla daha iyi olacağı inancındayız."

İZMİR, ()

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