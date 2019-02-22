Ege Serbest Bölgesi'nin atıkları geri dönüşüme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında Ege Serbest Bölgesi'nde ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderilen atıkların miktarı arttı.

Türkiye'nin dört bir yanından kurum, şirket ve özel kişilerin destek verdiği proje kapsamında, Ticaret Bakanlığı Ege Serbest Bölge Müdürlüğü ve Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü ile Ege Serbest Bölgesi A.Ş. (ESBAŞ) işbirliğinde, Ege Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren 176 firmayla toplantılar gerçekleştirildi. ESBAŞ binaları ile Ege Serbest Bölgesi devlet birimleri binasındaki tüm ofislerin çöp kutuları 5’li ve 3’lü atık toplama üniteleri haline getirildi ve tüm çalışanlara eğitimler verilerek bu konuda bilinçlendirildi.

Ege Serbest Bölgesinde 2018 yılı verilerine göre 8 bin 649 ton ambalaj atığından 2 bin 112 ton kağıt atığı geri dönüştürülerek 35 bin 904 ağacın kesilmesi engellenmiş oldu. Yaklaşık 20 bin kişinin çalıştığı Ege Serbest Bölgesi'nde 1444 ton plastik atığın geri dönüşümü sayesinde de 20 milyon 216 bin kwh enerji tasarrufu sağlanmış oldu. Ayrıca 30 ton bitkisel yağ biyodizel elde edilmesi için geri dönüşüm tesisine gönderildi.

Bunların yanı sıra Ege Serbest Bölgesi’nde geçen yıl 4 bin 80 ton metal atık geri dönüşüme kazandırıldı. Bu sayede çevre kirliliği engellenerek elde edilen kazanımlar sanayiye hammadde ve ekonomiye katma değer sağladı.

İZMİR, ()

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