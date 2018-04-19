Ege İhracatçı Birlikleri’nde Jak Eskinazi yeniden seçildi

EGE Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Jak Eskinazi seçildi. Başkanlık için tek aday olan Eskinazi, kullanılan 39 oyun tamamını alarak birliğin yeni başkanı oldu.

2003-2010 yılları arasında Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Jak Eskinazi, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde iki ayrı birlikte başkanlık yapan ilk isim olarak tarihe geçti. Jak Eskinazi, 2006 yılından beri birliğin başkanlığını sürdüren Sabri Ünlütürk’ten görevi devraldı. Eskinazi, geçen dönem ETHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Jak Eskinazi, Türk ekonomisi için hazırgiyim ve tekstil sektörlerinin büyük öneme sahip olduğunu, iki sektörün 2017 yılında 25 milyar dolarlık ihracata imza attığını kaydetti. 25 milyar dolarlık ihracatın 8 milyar dolarlık kısmının tekstil sektörüne ait olduğu bilgisini veren Eskinazi, “Tekstil sektörünün ihracatı bir önceki yıla göre ülke genelinde yüzde 3,Bölgemizde ise; yüzde 18 büyüme kaydetti. Türkiye’de katma değer yaratan en önemli sektörlerden biri olan tekstil sektörü, 2017 yılını Avrupa Birliği’nin en büyük 2., dünyanın ise 8.büyük tedarikçisi olarak tamamladı" diye konuştu. Türk hazır giyim sektörünün günümüzde geldiği önemli konumunda, tekstil sektörü kilit rol oynadığına işaret eden Eskinazi şöyle devam etti:

“Bundan sonra da bu rolün önemi gittikçe artacaktır.Her iki sektörün entegrasyonu önemlidir ve rekabet koşullarının zorlaştığı, özellikle termin sürelerinin azaldığı ve fiyat baskısının arttığı bir dönemde hazır giyim sektörü için Ülkemiz tekstil sektörünün varlığı ve gelişimi daha da önemliolacaktır. Sektörümüzün ihracatını artırmak ve değişen müşteri taleplerine uyum sağlamak amacıyla öncelikli olarak katma değerli ürün üretmek ve ihraç etmek, bunun için de ARGE çalışmalarına hız vermek ve teknik tekstil üretimi konusunu Bölgemizde yaygınlaştırmak gerekmektedir."

Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

"Nuri Uz, Turan Göksan, Aydın Öztürk, Yaşar Uçak, Tolga Uskuç, Musa Antebi, Muharrem Kayhan, Vecih Fakıoğlu, Aydın Ünsal, Ahmet Yeniçeri."

İZMİR, ()

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