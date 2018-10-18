Ege enerjisini güneşten alacak

EGE Üniversitesi'nin (EÜ) enerji tüketim maliyetini azaltıp enerjinin verimli kullanımını sağlamak amacıyla EÜ Güneş Enerjisi Enstitüsü, Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi (BESTMER) tarafından hazırlanan yaklaşık 35 milyon TL'lik proje, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na gönderildi. Güneş enerjisi, kojenerasyon ve trijenerasyon sistemlerinin bir arada kullanılacağı sistemin, EÜ'nün yıllık yaklaşık 25 milyon TL'lik enerji maliyetini yarıya indireceği belirtildi.

EÜ'nün enerji tüketim maliyetini azaltıp enerjinin verimli kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanan yaklaşık 35 milyon TL'lik projenin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na gönderildiğini belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Kısa süre önce kurulmasına rağmen BESTMER, önemli çalışmalara imza attı. Üniversitemizin 2017 enerji tüketim maliyeti elektrik ve doğalgaz olmak üzere yaklaşık 25 milyon TL. Bu ciddi bir rakam ve bilim insanlarımız bu maliyeti yüzde 50 oranında düşürmek amacıyla bir proje hazırladı. Projemizi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na gönderdik. Ayrıca akademik yıl açılış törenimize gelerek bizleri onurlandıran Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Binali Yıldırım da konuşmasında projemizin hayata geçirilmesi için destek vereceğini söyledi. Merkez yerleşkemiz ve hastanemizde kurulacak sistem kendini 4.5 yıl gibi kısa bir sürede amorti edecek. Sonraki aşamalarda ise üretim hattını da oluşturmak istiyoruz" diye konuştu. Rektör Budak, EÜ Güneş Enerjisi Enstitüsü Müdürü ve BESTMER Sorumlusu Prof. Dr. Günnur Koçar'ı tebrik etti.

MİLLİ VE YERLİ GES

EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin ısı, elektrik ve soğutma, merkez yerleşkenin de ısı ve elektrik enerji ihtiyacını karşılaması planlanan projede; 3 MW güneş enerjisi sistemi, 5 MW trijenerasyon sistemi ve 5 MW kojenerasyon sistemi yer alıyor. Ayrıca üretim hattının kurulmasıyla 'milli ve yerli GES' üretiminin gerçekleşmesi hedefleniyor. Böylece, her yıl 50 lisansüstü öğrencinin, hücre, panel üretimi, sistem kurulumu ve sistem izlenmesi konularında uygulamalı olarak eğitim alması sağlanacak. Her yıl en az 200 ara elemanın, fotovoltaik sistemlerde üretimden kuruluma kadar olan süreçler için teknik eğitimi yapılacak. Hücre ve panel üretim proseslerini özel sektöre açarak, her bir ekipmanın Türkiye'de üretilebilmesine yönelik Ar-Ge, SANTEZ gibi projeler hayata geçirilecek.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI