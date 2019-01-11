Eflatun Nuri Ödülleri sahiplerini buldu

KONAK Belediyesi ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) işbirliğinde ikincisi düzenlenen Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması'nda dereceye giren karikatüristler ödüllerini 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde düzenlenen görkemli törenle aldı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen gecede sanatçı Hüsnü Arkan şarkıları ile ödül törenine renk kattı.

2008 yılında hayatını kaybeden usta çizer Eflatun Nuri anısına ikincisi düzenlenen Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması'na bu yıl 111 çizer, toplam 350 eserle başvuru yaptı. 'Kentler ve Umutlar' temasıyla düzenlenen yarışmada seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda toplam 10 eser ödül aldı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) gerçekleştirilen ödül töreni yoğun ilgi gördü.

'BASIN ÖZGÜRSE HALK DA ÖZGÜRDÜR'

Törenin açılış konuşmasını İzmir Gazeteciler Cemiyeti adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dilek Gappi yaptı. Cemiyet Başkanı Misket Dikmen'in yurtdışında olması nedeniyle geceye katılamadığını belirten Gappi, onun adına tüm katılımcıları kutlarken, törene katılan davetlilere de teşekkür etti. Ödül törenin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde yapılıyor olmasının ayrı bir anlamı olduğunu dile getiren Gappi, "2017 yılında 81 gazeteci tutuklanırken, 2018'de 68 gazeteci mesleklerini icra ederken tutuklandı. 157 basın organı kapatıldı. 10 bin gazeteci işsiz kaldı. Böyle bir gerçeklik içinde 10 Ocak'ı kutluyoruz. Basın mesleği mücadele mesleğidir, sermayesi azim ve halkın verdiği güçtür. Lütfen sizler de doğru haberin ve doğru gazeteciliğin yanında olun, gazete okuma alışkanlığına sahip çıkın ve biz basın mensuplarını yalnız bırakmayın. Unutmayalım, basın özgürse halk da özgürdür" diye konuştu.

UMUDUMUZ ONLARDIR

Geceye ev sahipliğini yapan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ise bu yıl Kentler ve Umutlar temasıyla düzenlenen yarışmaya başvuran tüm karikatüristlere ve jüri üyelerine teşekkür etti. Uygarlığın önce kentleri yarattığını dile getiren Pekdaş, "Kentlerde doğan uygarlık, kentleri özgürlük ve adalet fikrinin mücadele alanı haline getirmiştir. Böylece kentler hem umut hem de umutların gerçekleştiği yer olarak cazibesini hep korudu ve yükseltti" dedi. Özgürleşen kentlerde en önemli iletişim aracının sanat ve bağımsız medya olduğunu dile getiren Pekdaş, "Bugün karikatür bir sanat ürünü olarak büyük bir güce sahiptir. Baskıyı, diktatörlüğü ve egoyu yere indirenler karikatüristin çizgileridir. Oysa bugün ne özgürce yapılan sanattan, ne de özgür basından söz etmek mümkündür. Türkiye basın özgürlüğü sıralamasında dünyadaki 180 ülke arasında 159'uncu sıradadır. 141 gazeteci tutukludur. Yüzakımız tiyatro sanatçıları eleştirileri gerekçe gösterilerek hem onlar hem de yer aldıkları televizyon programları karartılıyor, Gazeteciler hakkında iddianameler düzenleniyor. Böyle bir ülkede yaşıyor olmanın acısı hepimizin içini yakıyor" dedi.

Törenin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde yapılmasının önemine de değinen Pekdaş, "Bugün basın özgürlüğü adına olumlu sözler söylemek neredeyse imkansızdır. Bu tabloya rağmen yılmadan mesleğinin onuru için mücadele eden basın emekçilerimiz vardır ve umudumuz onlardır. Selam olsun onlara" diye konuştu.

Ödül törenin ardından gece sanatçı Hüsnü Arkan'ın söylediği şarkılarla son buldu. Salonu dolduranlar şarkılara eşlik ederken, unutulmaz anlar yaşandı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmaya her katılımcı en fazla üç eser ile başvuru yaparken, toplam 350 karikatür değerlendirildi. Çizim tekniğinin serbest olduğu yarışmanın seçici kurulunda Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Diken, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Saymanı ve Karikatürist Sadık Pala ile Karikatüristler Bülent Arabacıoğlu, Zafer Güven, Mustafa Yıldız, Ömer Çam, Cemal İlkbahar ve Mete Erden yer aldı. Yarışmada birincilik ödülünün Aşkın Ayrancıoğlu, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın elinden alırken, Mete Ağaoğlu ikinci, Hasan Ceylan ise üçüncülük ödülünü kazanan isim oldu. Yarışmanın Yayınlanmış Basın Karikatürü Ödülü Behiç Ak'ın olurken, ödülü Cumhuriyet Gazetesi İzmir Temsilcisi Hakan Dirik aldı. Yarışmada Eflatun Nuri'nin kızı Sema Erkoç Çağlar da Tufan Selçuk, Hamit Kurtulmuş, Hikmet Çil'e başarı ödüllerini verdi. Jüri Özel Ödülü Paylaş Kiraz, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü Batıkan Özen ve Konak Belediyesi Özel Ödülü ise Şener Tosun'a verildi.

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