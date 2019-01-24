Efkan Ala Başkan Çağlayan’ı ziyaret etti

Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala’yı ağırladı. Ak Parti Bursa il Başkanı Ayhan Salman’ın da katıldığı ziyaret, Başkan Çağlayan’ın makamında gerçekleşti.

İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Bursa milletvekili Efkan Ala Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan’ı ziyaret etti. Başkan Çağlayan’ın makamında gerçekleşti. Ziyarette Konuşan Efkan Ala, ‘’Ak Parti Belediyeciliği hizmet ve sosyal belediyeciliktir. Bunun en güzel örneğini Neşet Çağlayan zamanında gördük yaşadık. Orhangazi Neşet Çağlayan'ın döneminde bir çok projeye kavuştu. 31 Marttan sonra da bir başka arkadaşımız Bekir Aydın ile Ak Partili belediyeciliği devam ettirip, Orhangazi'ye yeni hizmetler getirmek için çalışacağız’’ dedi. Bursa İl Başkanı Salman'da, Neşet Çağlayan'a bugüne kadar hem partiye hem de Orhangazi'ye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI