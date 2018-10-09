Efes Tiyatro Festivali başladı

İZMİR'in Selçuk ilçesinde bu yıl ilki yapılan Efes Tiyatro Festivali, bir dizi etkinlikle başladı. Programın ilk günü, Efes Antik Kenti'nde sahnelenen 'Troyalı Kadınlar' oyunuyla son buldu.

Selçuk Belediyesi ve Selçuk Belediye Tiyatrosu'nun birlikte düzenlediği; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kıyı Ege ve Ege Tiyatrolar Birliği'nin desteklediği Efes Tiyatro Festivali, İstasyon Meydanı'ndaki açılış programıyla başladı. Açılış konuşmalarının ardından, dans ve pandomim gösterileri sunuldu. Programın devamında Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Selçuk Belediye Başkanı AK Partili Dahi Zeynel Bakıcı, Selçuk Belediye Tiyatrosu Genel Yönetmeni Erol Namdar, tiyatro oyuncuları ve sanatçılardan oluşan kortej, Selçuk sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.

Programın ilk gününde Efes Antik Kenti'nde yer alan Celsus Kütüphanesi'nde de bir etkinlik düzenlendi. Selçuk Belediyesi Kültür ve Sanat Evi müzisyenlerinden Selçuk Murat Gezer ile Kamber Karameşe'nin müzik dinletisiyle başlayan program, Hasan Öztürk Onur Ödülleriyle sürdü. Tamer Levent, Emin Olcay, Abdullah Şahin, Aliye Uzunatağan, Emin Olcay, Aziz Sarvan, Gülnihal Demir, Bekir Aksoy, Suat Ülhan, Yiğit Dören, Metin Güler'in de aralarında bulunduğu, tiyatroya emek veren isimlere onur ödülü verildi. Ardından birer konuşma yapan Kaymakam Ekrem İnci, Başkan Bakıcı, Selçuk Belediye Tiyatrosu Genel Yönetmeni Erol Namdar ile Kıyı Ege ve Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler sanatın ve sanatçının önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından Selçuk Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından 'Troyalı Kadınlar' adlı oyun sahnelendi. Kaymakam İnci ve Başkan Bakıcı, gösteri sonrası tüm oyuncuları kutladı.

SELÇUK (İzmir), ()

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