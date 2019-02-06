Edremit'te, trafikte yaya önceliği etkinliği

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, 'Trafikte Yaya Önceliği' bilincinin artırılması etkinliği düzenlendi. Kaymakam Sırmalı, sürücülere broşür vererek, yayalara ve yaya geçitlerine karşı daha duyarlı olmalarını istedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganıyla 2019 yılının ‘Yaya öncelikli trafik’ yılı ilan edilmesi ile 81 ilde başlatılan proje kapsamında Edremit ilçesinde sürücülerin ve yayaların bilinçlendirilmesi amacıyla uygulama düzenlendi. Uygulamaya Kaymakam Ali Sırmalı, İlçe Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Sönmez, İlçe Jandarma Komutanı Özkan Kavak ile öğrenciler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önündeki yaya geçidinin bulunduğu noktada gerçekleştirilen uygulamada sürücülere trafikte önceliğin yayalarda olduğu anlatıldı. Öğrenciler ellerinde taşıdıkları üzerinde ‘Sen dur, yaşam durmasın’, ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ ve ‘Dur yolda ben de varım’ yazan dövizlerle sürücülerin yayalara karşı daha duyarlı olmaları çağrısı yaptı.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, sürücülere broşür vererek yayalara ve yaya geçitlerine karşı daha duyarlı olmalarını istedi. Kaymakam Sırmalı, “Etkinlikle yaya geçitlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve sürücüler tarafından fark edilmesi, buralarda yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması amaçlanıyor. Bu kapsamda yaya trafiğinin yoğun olduğu yerler başta olmak üzere emniyet ve jandarma personelinin yarısı görev aldı” dedi.

Proje kapsamında okullarda 'Trafikte Yaya Önceliği' bilincinin artırılmasına yönelik programlar düzenlenirken, vatandaşlara broşürler dağıtıldı. Hazırlanan afiş ve dövizler tüm ilçe merkezlerindeki kamu kurum ile kuruluşlarına asıldı.



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