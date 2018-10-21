Edremit'te 'Kanarya Güzellik Yarışması' düzenlendi

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Türkiye'nin değişik kentlerinden getirilen 2 bine yakın kanarya, duruş, ses ve renklerinin canlılığı yönünden dereceye girebilmek için yarıştı.Edremit Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Edremit Yorkshire Kanarya Kulübü tarafından Güre Atatürk Spor Salonu'nda organize edilen yarışmanın jüri üyeliklerini, kanarya konusunda dünyada otorite olarak kabul edilen İngiliz, İtalyan ve Belçikalı 3 hakem yaptı. En iyi 7 kuşun "Best Seven" seçileceği yarışmanın ilk gününe, kanarya meraklıları büyük ilgi gösterdi. Yarışma renkli görüntülere sahne oldu.Edremit Yorkshire Kanarya Kulüp Başkanı Kamil Ekici, yarışmanın 3'üncüsünü düzenlediklerini söyledi. 2 bine yakın kuşun katılımıyla bir dünya rekoru daha kırdıklarını iddia eden Kamil Ekici, katılımcıların yüzde 90'ının Türkiye'den, yüzde 10'unun ise İtalya, Yunanistan, Lübnan, İran ve Irak'tan olduğunu belirterek, "Kuşların tüy yapısı, bacak yapısı, kafa yapısı hepsi bir bütünü oluşturuyor. Bu kuşlardan dereceye giremeyenlerin fiyatı 2 bin lira, dereceye giren kuşlar da derecelerine göre 10 bin ila 20 bin lira arasında alıcı buluyor. Şampiyon olan kuşa zaten değer biçilemez" dedi.Yarın devam edecek olan yarışmada dereceye giren kanaryalara ödülleri verilecek.

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