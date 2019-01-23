Edremit'te "Hayvanlar alemi" resim sergisi açıldı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde ressam İnayet Çeltikçi'nin, "Hayvanlar alemi" akrilik boya ve kara kalem resim sergisi açıldı.

Ressam İnayet Çeltikçi, sokak hayvanlarına dikkat çekmek ve ailelerin çocuklarını hayvan beslemeye, sahiplenmeye özendirmelerine ön ayak olmaları amacıyla "Hayvanlar alemi" adlı sergisini Edremit Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi'nde açtı. Sergi'nin açılış kurdelesini Edremit Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka, ressam İnayet Çeltikçi ve fotoğraf sanatçısı Haşmet Demirbil kesti.

Edremit'in son yıllarda daha çok kültürel faaliyetlerle anılmaya başlandığını belirten Başkan Saka, "Yaptığımız çalışma ve çabalarla sanatsal ve kültürel anlamı Edremit’te ağırlıklı kılarak bu tür sergilerin açılmasında on ayak olduk, destek olduk. Arkadaşlarımız bu anlamda ciddi çalışmalar içine girdiler. Sanatçılarımız da buna karşılık Edremit’in değişik köşelerinde eserlerini sergilemeye başladılar" dedi.

Resimlerimde fark yaratmaya çalıştığını belirten ressam İnayet Çeltikçi ise, "Sokak hayvanlarına dikkat çekmeye çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar ailelerin çocuklarını hayvan beslemeye, sahiplenmeye ön ayak olmalarını istiyoruz. Hayvan figürlerinin yer aldığı resimlerin olduğu bir sergi olsun istedim. Ayrıca bu sergiden elde edilen geliri ile de kursiyer öğrencime burs vereceğim" diye konuştu.

“Hayvanlar alemi” sergisi 27 Ocak tarihine kadar açık kalacak.

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT(Balıkesir), ()

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