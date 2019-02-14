Edremit'te Atatürk Kültür Evi ve Ata Kavşağı hizmete açıldı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Belediye tarafından yapılan, Atatürk Kültür Evi ile Atatürk Anıtı'nın yer aldığı Ata Kavşağı törenle hizmete açıldı.Edremit Belediyesi tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 13 Nisan 1934 tarihinde ilçeyi ziyaretinde konakladığı ve aslına uygun olarak restore edilen tarihi konak ile ilçenin Balıkesir-İzmir yönünden girişinde yeni yapılan Ata Kavşağı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. 'Edremit Sevgilisi ile Buluşuyor' sloganı ile 14 Şubat Sevgililer Günü’nde gerçekleştirilen törenlere Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Edremit Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka, Edremit İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Özkan Kavak, Edremit İlçe Emniyet Müdürü Zafer Sönmez, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.İlk olarak Ata Kavşağı’nda düzenlenen törenlerde CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Kaymakam Ali Sırmalı ve Edremit Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka, birer konuşma yaptı. Başkan Saka, Edremit ile Atatürk arasında koparılmaz bir bağ olduğunu vurguladı. Ata’nın emanetlerine Edremitliler olarak sahip çıktıklarını ifade etti. Emeği geçenlere teşekkür etti.Anıtı yapan ünlü heykeltıraş Tankut Öktem’in kızı Pınar Öktem ve emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi. Ata Kavşağı açılışının ardından Cumhuriyet Meydanı’na geçen protokol üyeleri ve vatandaşları kortej yürüyüşü ile Cayiçi Caddesi üzerinden Atatürk Kültür Evi’ne geçtiler. Atatürk Evi’nde bir konuşma yapan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, “Siyasi olarak çok uzun bir yolculuğum var. Bu uzun yolculuğumun belki de en mutlu anlarını şu anda yaşıyorum. Çünkü yaşamım boyunca bir tek ilke edindim. Bu ülkenin kurtuluşunun Mustafa Kemal Atatürk ve onun ilkeleri olduğuna inandım. Yaşadığım kentin, hayatımı adadığım kentin, sevdalı olduğum Edremit’in bugün Atası ile buluştuğu gündür" dedi.

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