Edremit'te 20 kaçak göçmen yakalandı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 20 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah saatlerinde bir grup yabancı uyruklunun Avcılar Mahallesi Karaburun bölgesinden Midilli Adası'na geçmek üzere hazırlık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Söz konusu bölgede 20 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakalayan ekipler, kaçışı organize ettiği iddiasıyla A.M.J.'yi gözaltına aldı.

Yakalanan Afganlar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, A.M.J. İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), ()