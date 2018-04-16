EDOSK: Enez, su sporları ve doğa sporlarının merkezi olmalı

EDİRNE Doğa Sporları Kulübü Derneği (EDOSK) , Edirne'nin Saros Körfezi kıyısında bulunan turistik ilçesi Enez'de 14 kano sporcusunun katılımıyla Lagün Gölü'nden Enez Limanı'na kadar yaklaşık 9 kilometre kürek çekerken , 13 doğaseverle birlikte Gala Gölü Milli Parkı'nda 18 kilometre yol kat etti. Kulüp, üyeleri Enez'in su sporları ve doğa sporlarının merkezi olması gerektiğini söyledi.

'TATLI SUDAN TUZLA SUYA'

EDOSK üyeleri, Enez'de 'Tatlı sudan tuzlu suya' sloganıyla Lagün Gölü'nden Saros Körfezi'ne kürek çekti. 14 kano sporcusuyla 3 saatte yaklaşık 9 kilometre kürek çekerek etkinliği Enez Limanı'nda sonlandıran kano sporcuları, Enez'in başta kano olmak üzere çeşitli su sporlarına oldukça uygun olduğunu söyledi, Kulübün doğa yürüyüşü branşında ise 2005 yılında Milli Park statüsüne alınan Gala Gölü'nde 18 kilometrelik bir doğa yürüyüşü etkinliğine imza adıldı. 13 doğasever, Işıklar Köyü'nden başladıkları etkinliklerini Gala Gölü Milli Parkı girişinde tamamlarken etkinlik boyunca bölgedeki bazı kuşları da gözlemleme fırsatı buldu.

AKMAN: ENEZ'İN TANITIMINA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ

EDOSK Yönetim Kurulu Başkanı Orkun Akman, Enez'in Edirne'nin il merkezine en uzak ilçesi olduğunu ancak tarihi itibariyle Edirne'yle eşdeğer, hatta Edirne'den daha eski bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. Yaklaşık 8 bin 500 yıllık geçmişiyle Enez'in derin bir tarihe ve köklü bir geçmişe sahip olduğunu ancak bunun yanı sıra Enez'in, Saros Körfezi gibi dünyanın sayılı körfezlerinden birine kıyısı olduğunu da hatırlatan Akman, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Deniz, tarih ve kültürün yanı sıra Enez doğal güzellikleriyle de ön plana çıkan bir ilçe. Biz EDOSK olarak yaklaşık 10 yıldır Hisar Dağı ve Gala Gölü Milli Parkı'nda doğa yürüyüşleri organize ediyoruz. Bu kapsamda üye ve gönüllülerimizi Enez'in doğal güzellikleriyle tanıştırdığımız gibi EDOSK olarak bu şirin ilçemizin de tanıtımına katkı sağlıyoruz. Enez, sadece doğa yürüyüşü parkurlarıyla değil, su sporlarının da yapılabileceği oldukça şanslı bir bölge. 6 yıldır başta Tunca ve Meriç nehirleri olmak üzere Trakya'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiğimiz kano etkinliklerimizi Enez'e de yaymak istedik ve 15 Nisan Pazar günü ilk kez Enez'de bir kano etkinliğine imza attık."

Saros Körfezi'nde daha önce İbrice ve Gökçetepe bölgelerinde kano etkinliklerine imza attıklarını hatırlatan Akman, "nez sadece Enez ya da Edirnelilerin değil, bakıldığında tüm Trakya'nın yaşam merkezi. Bu kapsamda Enez'in tanıtımına katkı sağlamak ve Enez'de birçok turizm çeşidinin aynı anda yapılabildiğini vurgulamak adına hem kano hem de doğa yürüyüşü branşı etkinliklerimizi Enez'de gerçekleştirdik. Enez'in su sporları başta olmak üzere doğa sporlarının yapılabileceği bir merkez olması adına EDOSK olarak elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

Akman, Enez'deki etkinlerine destek veren İl Genel Meclisi Üyesi Şenol Kılıç'a, Enez Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İzzet Savuran'a, Aqua Beach Hotel sahibi Erkan Savaş'a ve EDOSK Üyesi Şafak Kılıç'a teşekkür etti.



