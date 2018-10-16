Edirne’ye 3 dilde hizmet verecek 16 kiosk kurulacak

EDİRNE Belediyesi kent merkezine 3 dilde kullanılacak 16 kiosk ve akıllı telefon uygulamasını hizmete sunuyor.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Avrupa Birliği Bakanlığı’nın ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan–Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının birinci teklif çağrısı kapsamında yürütülmekte olan CB005.1.21.128 sayılı ‘Edirne ve Nessebar’ın Tarihi, Kültürel ve Turistik Hazinelerinin Tanıtılması’ isimli proje kapsamında Edirne’ye 16 adet kiosk ve akıllı telefon uygulamaları kazandıracaklarını söyledi.

Edirne’de turist bilgilendirme sistemi kurulması işine ait sözleşmeyi Türk Telekom Bölge Müdürü Dr. Mehmet Beytur ile birlikte imzalandıklarını aktaran Gürkan, "Belediyemizin liderliğinde ve Nessebar Belediyesi ortaklığı ile sürdürmekte olduğumuz “Edirne ve Nessebar’ın Tarihi, Kültürel ve Turistik Hazinelerinin Tanıtılması” projesi kapsamında, Edirne’de tarihi ve turistik alanlara 8 adet iç mekan 8 adet dış mekan bilgilendirme kiosku temin edeceğiz. Aynı zamanda Web sitesi ve akıllı telefon uygulamaları da hazırlanacak. Kiosklarda ve akıllı telefon uygulamalarında bilgi olarak digital şehir haritası, tarihi ve turistik yerler ile ilgili bilgilendirmeler, oteller, yeme içme yerleri, şehirde düzenlenecek etkinliklere ait aylık takvim, minibüs güzergahları, taksi duraklarının yerleri ve telefonları yer alacak. Bu kiosklar şehrin görünen ve işlek yerlerine konularak turistlere Türkçe, İngilizce ve Bulgarca olmak üzere 3 dilde hizmet vermesi sağlanacak. Örneğin otogara gelen ve şehir hakkında bilgisi olmayan bir turist aradığı yönlendirme bilgilerine günün hangi saatinde olursa olsun ulaşabilecek. Kiosklarda yer alacak bilgilerin aynısına bu iş kapsamında hazırlanacak web sitesinden, IOS ve Android uygulamalı telefonlardan da erişilebilecek. Türk Telekom ile sözleşmemizin süresi 130 gün, yani 25 Şubat 2019 tarihinde tüm bu faaliyetler hayata geçmiş, şehrimize kazandırılmış olacak” dedi.