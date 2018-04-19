Edirneli kadınlar lavanta üretecek

EDİRNE Tarım Müdürlüğü ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında 4 günlük eğitimin ardından lavanta ekiciliğine başlayacak 60 kadın çiftçiye uygulamalı olarak lavanta dikimi gösterildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2015 yılında hayata geçirilen 'Kadın Çiftçiler Yeniliklerle Buluşuyor' programı kapsamında 'Edirne Lavanta Kokacak' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında 4 gün boyunca lavanta yetiştiriciliği eğitimi verilecek 60 çiftçi kadın dün Hıdırağa Köyü'nde bulunan demonstrasyon bahçesinde lavanta fidesi dikimini yerinde inceledi. Demonstrasyon bahçesinde gerçekleştirilen fide dikim etkinliğinde konuşan Tarım İl Müdür Vekili Atilla Bayazıt, lavantanın son yıllarda Edirne çevresinde popüler olmaya başladığını ifade ederek; “Geçtiğimiz dönemde ilk defa tarımsal araştırma enstitüsü bununla ilgili deneme yaptı. O da gayet başarılı oldu. Lavanta özellikle Bulgaristan ve Avrupa'da çok yaygın. Biz de bir alternatif ürün olarak lavantayı Edirne’mizde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz hem yağından hem de çiçeğinden yararlanılıyor lavantanın. Parfüm konusunda, kozmetikte ve aynı zamanda ilaç sanayinde kullanılabiliyor. Yine çiçeklerinden çeşitli sanatlarda kullanılabiliyor. Birçok alanı var. Çok değerli bir ürün. Bu nedenle lavantanın yaygınlaşması için bu konuda tarımsal araştırma enstitüsüyle destekliyoruz” dedi.

“ÖNEMLİ BİR MESAFE KAT ETTİK”

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek de Edirne'de lavantayla ilgili çalışmalara 5 yıl önce başladıklarını fakat kapı komşumuz Bulgaristan'ın bu konuda 100 yıllık deneyimi olduğunu ifade ederek; “Bulgaristan çok önemli üretim yapıyor lavanta konusunda. Onlarda çalışmalara baktığınızda 1906'lı yıllarda başlamış. Nereden baksanız 100 yıldan fazla bir gelenekleri var. Sonuçta bizim de önemli bir mesafe katettiğimizi düşünüyorum. Bulgaristan'dan gelen türlerle ilgili yaptığımız adaptasyon çalışmalarında gayet olumlu sonuç alıyoruz. Sonuçta bu ürünü biz özellikle marjinal, Balkan bölgesine yakın, verimin düşük olduğu, kırsal yerler için öneriyoruz. Burası da takdir ederseniz demonstrasyon için önemli bir bölge. Umuyorum bu örnek bahçe bir başlangıç olur ve bu köy başta olmak üzere diğer köylerde de ekim alanı genişler” dedi.

“ÜRETİCİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR GELİR KAYNAĞI OLACAK”

Lavantanın üretildikten sonraki aşamasının da çok önemli olduğunun altını çizen Tülek; “Şu anda son 2-3 yıldır yaptığımız analiz değerlendirmelerine baktığımızda ana amacımız uçucu yağ elde etmek. Baktığımızda uçucu yağ oranları açısından uluslararası referans değerleriyle örtüşüyor. Dolayısıyla bu da olumlu bir gelişme. Yakın süreçte belki de bir Bulgaristan gibi bir potansiyelimiz olmayabilir ama bu süreç hızlı bir şekilde işlerse ekim alanları arttığı takdirde üreticimiz için önemli bir gelir kaynağı olacağı kanaatindeyiz” diye konuştu.

Projeye katılan Havsa Kuzucu köyünden 58 yaşındaki kadın çiftçi Nermin Çetin ise torunlarına bu işi miras olarak bırakmak istediğini belirterek; “Lavanta ekicisi olmak istiyorum. Bu konuda çok heyecanlıyım. Torunlarıma bir miras bırakmak istiyorum lavanta için. Geçen yıl ilk denememi yaptım. 3 dönüm ektim tarlama. Güzel sonuç aldım. Çiçeklerinden toplayıp sattım. Bu sene de ekeceğim bakalım” ifadelerini kullandı.

KADINLAR 4 GÜNLÜK EĞİTİM ALACAK

Proje kapsamında önümüzdeki günlerde eğitime başvuran 60 kadın çiftçiye Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Merve Güzel tarafından İl Müdürlüğü konferans salonunda 4 günlük lavanta yetiştiriciliği eğitimi verilecek. Ayrıca, eğitime başvuran kadın çiftçilere yönelik Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile lavanta tohum ve çiçeklerinin kullandığı el sanatlarının uygulamalı olarak gösterileceği 1 günlük atölye çalışması yapılacak.

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