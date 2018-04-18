Edirne’de 209 kaçak yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-EDİRNE’de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 209 kaçak yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Bosna, Orhaniye, Sarayakpınar ve Yenikadın köyleri ile Keşan, Lalapaşa, Uzunköprü ve Meriç ilçelerinde yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Cezayir, Suriye, Filistin, Afganistan, Pakistan, İran, Eritre, Libya, Etiyopya ve Mısır uyruklu 209 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.