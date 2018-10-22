Edirne’de 2 ton 400 kilo kaçak midye ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), ()- EDİRNE’nin Keşan ve Enez ilçelerinde jandarma tarafından durdurulan araçlarda yasadışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 2 ton 400 kilo kaçak beyaz kum midyesi ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlı ekipleri, Enez’e bağlı Abdurrahim köyünde durdurdukları M.P. yönetimindeki araçta yaptıkları aramada piyasa değeri 55 bin lira olan 1 ton 200 kilo beyaz kum midyesi, Keşan’a bağlı Yenimuhacir beldesinde durdurdukları E.D. idaresindeki araçta ise piyasa değeri aramada piyasa değeri 55 bin lira olan 1 ton 200 kilo beyaz kum midyesi ele geçirdi. Gözaltına alınan araç sürücüleri M.P. ve E.D. ifadelerinin ardından haklarında ‘Su ürünleri kanununa muhalefet’ suçundan idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı. Midyeler ise teslim edildikleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi’nde denize döküldü.

