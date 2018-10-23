Edirne polisine yangına acil müdahale eğitimi



Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-EDİRNE İl Emniyet Müdürlüğü personeline düzenlenen tatbikatla yangına acil müdahale eğitimi verildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nce polis teşkilatına acil durumlar eğitimi çerçevesinde yangın çıktığında ne yapmaları gerektiği yönünde eğitim düzenlenen tatbikatla verildi. Uzman ekipler tarafından teorik eğitim alan polisler, pratikte bahçede senaryo gereği yanan tavalardaki alevlere söndürerek başarılı bir şekilde müdahalede bulundu. Eğitmen Cem Gergin, "Polis ekiplerini yangında ne yapmaları gerektiği yönünde bilgilendirdik. Emniyetimiz bu konuda alt yapıya sahip. Sonuçta itfaiyeden önce olay yerine polisler geliyor. Verilen eğitim hem tedbir hem de müdahale açısından daha iyi olacaktır"dedi.

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