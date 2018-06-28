Edirne Kırkpınar’a hazırlanıyor

EDİRNE Belediyesi’nin ev sahipliğinde 09-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Nehir taşkınlarında zarar gören Sarayiçi’nde bakım ve boya çalışmaları gerçekleştirilirken, D-100 Karayolu Sarayiçi Bölgesi’ne giden tüm yollardaki bordürlerde boya çalışması yapılıyor.

Edirne’nin 657 yıllık geleneği olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne Belediyesi’ne bağlı tüm birimler hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Edirne Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda; nehir taşkınlarından zarar gören Sarayiçi’nde Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, iç ve dış alanlardaki duvarlarda boya çalışması yapıyor. Edirne Belediyesi’nin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de trafik güvenliğini sağlamak için orta refüjlerde ve yol kenarındaki bordürlerde boya çalışması gerçekleştiriyor. 657. Kırkpınar’ın her yönüyle sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için hazırlıklarını sürdüren ekipler, orta refüjlerde ve yol kenarındaki bordürlerde gerçekleştirilen boyama çalışmasının Sarayiçi’ne giden tüm yollarda yapılacağını belirtti.

Geçtiğimiz aylarda yenilenen Er Meydanı’ndaki çimlerin de sorunsuz bir şekilde yetiştiğini ve alanla ilgili bir sorun yaşanmayacağını belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediyenin tüm birimlerinin 657. Kırkpınar ile ilgili hazırlıkları yürüttüklerini belirterek, “Edirne Belediyesi olarak 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’nin bir yandan kültürel etkinlikler programını hazırlarken, bir yandan da güreşlerin yapılacağı alandaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz aylarda Tunca Nehri’nin taşması sonucunda Sarayiçi Er Meydanı da taşkından zarar görmüştü. Kırkpınar Er Meydanı ve çevresinde 1,5 milyon TL'lik maddi hasar oluştu. Ekiplerimiz, zarar gören tribünlerde bakım çalışmaları gerçekleştirirken; duvarlarda boya, badana çalışması da devam ediyor. Ayrıca ekiplerimiz Er Meydanı’na 2 bin metrekarelik çim sererek; güreşlerin yapılacağı alanı pehlivanlara uygun hale getirdi. Edirne her yıl olduğu gibi bu yılda muhteşem bir festivale, seyrine doyum olmayan güreşlere ev sahipliği yapacak" dedi.