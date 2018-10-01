Edirne'de Türk konut mimarisinin en güzel örneklerinden biri ayağa kaldırılıyor

EDİRNE Belediyesi; 'Yambol ve Edirne-Tunca'nın İki Şehri' isimli proje kapsamında; Türk konut mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan tarihi binanın restorasyonuna devam ediyor. IPA Projesi kapsamında II. Grup Tescilli Sivil Mimarlık örneği yapının ayağa kaldırılacağını ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Sivil mimarlık örneği binanın restorasyonu yaparak tarihi ve kültürel varlığın korunmasına katkı sağlayacağız" dedi.

Avrupa Birliği Bakanlığı'nın ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan - Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının birinci teklif çağrısı kapsamında yürütülen 'Yambol ve Edirne- Tunca'nın İki Şehri' isimli proje kapsamında; bir dönem Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün de kullandığı tarihi bina restore ediliyor. Bulgaristan - Türkiye arasındaki IPA Sınırötesi İşbirliği Programı'nın birinci teklif çağrısı kapsamında; 'Sürdürülebilir Turizm' başlığı altında, doğal, kültürel ve tarihi miras ve ilgili altyapıdan daha iyi faydalanılarak sınır ötesi alanının turistik cazibesinin arttırılması amacıyla 'Yambol ve Edirne - Tunca'nın İki Şehri' isimli IPA projesinin yürütüldüğünü ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Edirne Belediyesi ilk defa bizim dönemimizde yatırım içeren 4 ayrı AB projesi yürütüyor. Bunlardan biri de belediyemize ait bu binanın restorasyonu. Proje kapsamında Edirne'deki yatırım faaliyeti olarak Edirne Belediyesi'nin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü olarak bir dönem hizmet veren; Edirne Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca 2'nci grup sivil mimarı örneği olarak resmen tescil edilmiş olan tarihi binanın restorasyonuna Ocak ayınca başladık ve restorasyon hızla devam ediyor" dedi.

Gürkan, binanın restorasyonunun bu yılın sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ve burasının proje kapsamında kültür ve turizm amaçlı kullanacağını söyledi.

