Edirne'de sokak hayvanları unutulmadı

EDİRNE Belediyesi kenti etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kentin muhtelif yerlerine yiyecek bırakmaya devam ediyor.

Kar yağışıyla birlikte çalışmalarını da hızlandıran Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar altında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının aç kalmaması ve yaşamlarını sürdürebilmesi için şehrin belli bölgelerindeki parklara, bahçelere, boş arazilere ve eski çöplük alanına yiyecek bırakarak, hayvanların beslenmesine yardımcı oldu.

Özellikle kar yağışının olduğu günlerde sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta daha çok zorlandıklarını ifade eden yetkililer, vatandaşları da duyarlı olmaya davet ederek, uygun yerlere yiyecek bırakarak sokak hayvanlarına yardımcı olabileceklerini söyledi.