Edirne'de Kırkpınar güreşlerinin programı açıklandı

EDİRNE Belediye Başkanlığı tarafından 09-15 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’nin programı belli oldu. Kırkpınar haftasında, ünlü sanatçılar Selda Bağcan, Mehmet Erdem ve Gülşen Sarayiçi Konser Alanı’nda sahne alacak.

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından 09-15 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’nde geri sayım başladı. 09 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 18.00’de başlayan ve 1 hafta sürecek etkinlerde 12 Temmuz Perşembe günü saat 21.00 de Selda Bağcan, 13 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de Mehmet Erdem, 14 Temmuz Cumartesi günü 21.00’de ise ünlü şarkıcı Gülşen, Sarayiçi konser alanında sahne alacak. Sarayiçi'nde 13 Temmuz Cuma günü miniklerle başlayacak olan yağlı güreşler 15 Temmuz akşamı başpehlivanlık final güreşi ile tamamlanacak. Öte yandan Pazar günü başpehlivanlık final güreşi öncesinde saat 15.00’da 658'nci Kırkpınar ağalı ihalesi yapılacak.