Edirne'de kamyonet çalan 3 kaçak göçmen tutuklandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-EDİRNE'nin Meriç ilçesinde çaldıkları kamyonetle yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isterken jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alınan 3 kaçak göçmen, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Küplü beldesinde meydana geldi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri kamyoneti Küplü beldesinde durdurdu. Yapılan incelemede aracın çalıntı olduğu belirlendi. Kamyonete el konulurken, içerisinde bulunan Filistin uyruklu O.A. ve M.M. ile Suriye uyruklu M.M. gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadelerinde kamyoneti çaldıklarını itiraf eden 3 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O.A., M.M. ve M.M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.