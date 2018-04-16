Edirne'de hedef 5 milyon turist

EDİRNE İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, bin 400'ün üzerindeki taşınmaz kültür varlıklarıyla eşsiz yere sahip Edirne'nin keşfedilecek değil yaşanılacak bir şehir olduğunu belirterek,2023 yılı için hedferin 5 milyon turist olduğunu söyledi.

Edirne'de 42'nci Turizm Haftası kutlamaları dün 25 Kasım Stadı önünden başlayan kortej yürüyüşü ve devamında Atatürk Anıtı'ndaki törenle start aldı.Kentteki sektör temsilcileri, Turizm Meslek Lisesi öğrencileri ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü çalışanlarının katıldığı Turizm Haftası açılış programı kapsamında kortej 25 Kasım Stadı önünde buluştu. Kortej Edirne Belediye Bandosu eşliğinde Saraçlar Caddesi'ni takiben Atatürk Anıtı'na gelirken burada bir tören gerçekleştirdi.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu'nun anıta çelenk sunumuyla devam eden törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Müdür Hacıoğlu, Edirne'nin geçmişten günümüze varolan farklı medeniyetlerin zenginliklerinin biraraya geldiği bir coğrafyada olduğunu dile getirdi. Edirne'nin tüm bu zenginlikleri tarihsel anlamda günümüze kadar aktarmayı bildiğini belirten Hacıoğlu, "Edirne, Türkiye'nin en önemli kütüphanesi ve arşividir. Hikayesi olan bir şehir olarak, sahip olduğu bin 400'ün üzerindeki taşınmaz kültür varlığı ile tarih ve kültür turizminde hem ülkemiz hem de dünya turizmi açısından önemli bir destinasyon alanıdır. Bunlara ilaveten; doğal güzellikleri, gastronomisi, festivalleri, Kırkpınar ve Kakava-Hıdrellez gibi UNESCO değerleri, güler yüzlü insanları ile önemli bir cazibe merkezidir. Bu özellikleri ile de Edirne keşfedilecek değil, yaşanılacak yerdir. Bu nedenle kendini yenileyen sektörün yenilikçi adımlar atması gerekiyor" dedi.

Edirne'ye 2017 yılında 3 milyon ziyaretçi geldiğini belirten ve 2023 hedeflerinin 5 milyon turist olduğuna vurgu yapan Hacıoğlu, "Edirne'ye geçtiğimiz yıl 3 milyon ziyaretçi geldi. Bu sayı sürekli artıyor. 2023 yılı için hedefimiz 5 milyon turist ve 5 milyar dolar gelir elde etmek. Edirne sahip olduğu güzelliklere buna ulaşabilecek bir düzeyde. Ülkemiz ekonomisi için önemli bir paya sahip olan turizm, Edirne'mizin de geleceğidir. Türkiye turizmine Edirne'nin katacağı çok şey vardır. Geçen yıl olduğu gibi ülkemizde turist sayısı ve turizm geliri düştüğü zamanlarda, Edirne daima lokomotif vazifesi görmüş ve Türk turizmine moral kaynağı olmuştur. Edirne'ye gelen turistleri en iyi şekilde ağırlamak için kamu ve özel sektör olarak gereken ne varsa yapma gayretindeyiz. Bu çalışmalarımız sürecek. Herkesi Edirne'yi sadece keşfetmeye değil Edirne'yi anlamaya ve yaşamaya davet ediyoruz" diye konuştu.



Anıttaki tören, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisi ve halk oyunları gösterileriyle sona erdi.



