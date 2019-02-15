Edirne'de göçmen kaçakçılarına operasyonda 3 tutuklama

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-EDİRNE'de jandarmanın göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen Suriye uyruklu 20 kaçak göçmen yakaladı. Operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Ş.T. (44), İ.Ö. (39) ve G.G. (37) gözaltına alındı. Kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan Ş.T., İ.Ö. ve G.G. tutuklanarak, cezaevine konuldu.